Diretta Torino Juventus Primavera/ Streaming video tv: derby con granata favoriti!

DIRETTA TORINO JUVENTUS PRIMAVERA: SI RIPARTE DAL DERBY!

Torino Juventus Primavera sarà diretta dal signor Luigi Carella: alle ore 17:00 di sabato 29 gennaio il derby è valido per la 15^ giornata nel campionato Primavera 1 2021-2022. Torna a giocare anche la Under 19: il torneo è fermo da oltre un mese, dunque dobbiamo ricordare da dove si arriva e cioè da una Juventus che, sconfitta in casa dal Cagliari, ha perso il passo e in questo momento sarebbe fuori dai playoff, dovendo peraltro fare i conti con squadre che tra l’altro devono recuperare alcune partite e potrebbero ulteriormente peggiorare la situazione.

Il Torino invece ha mancato il grande salto di qualità (possiamo dirla in questo modo), perdendo contro l’Inter a fine dicembre: i granata restano comunque al terzo posto alle spalle del Cagliari, e dunque proseguono la caccia alla qualificazione diretta alla fase finale. vedremo allora quello che succederà nella diretta di Torino Juventus Primavera, sempre intrigante trattandosi di un derby; mentre aspettiamo che si giochi, proviamo a fare qualche valutazione relativa alle scelte degli allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA TORINO JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Juventus Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: l’emittente si occupa di mandare in onda le partite del campionato giovanile tramite i suoi canali, e in questo caso vi dovrete rivolgere a quello principale che trovate al numero 60 del televisore. Sarà possibile seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video: in questo caso basterà consultare il sito www.sportitalia.tv o, in alternativa, attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS PRIMAVERA

Torino Juventus Primavera sarà affrontata da Federico Coppitelli con il 4-3-3: in porta Vismara, poi dovremmo avere una linea difensiva con Amadori e Reali centrali mentre Alessandro Dellavalle e Angori corrono sulle corsie laterali. A centrocampo capitan Savini gioca come perno e riferimento, mentre Di Marco e Garbett saranno le mezzali; nel tridente offensivo cercano spazio Baeten e La Marca che devono vincere la concorrenza di Akhalaia e Stenio Zanetti, questi ultimi due partono favoriti così come Lindkvist a destra.

La Juventus Primavera di Andrea Bonatti si schiera con un 4-4-2 classico: Senkó in porta, Nzouango e Citi sono i due possibili centrali (Fiumanò e Lorenzo Dellavalle sono comunque pronti a giocare) con Savona e Turicchia sugli esterni, e davanti a loro dovremmo vedere Mulazzi e Iling. Bonetti e Omic formano la coppia che agirà nel settore nevralgico del campo, con Giulio Doratiotto come prima alternativa; il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Leonardo Cerri e Chibozo, ma come sempre Turco si gioca una maglia da titolare.



