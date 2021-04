Diretta Torino Juventus/ Streaming video tv: delicato derby della Mole (Serie A)

DIRETTA TORINO JUVENTUS: PIRLO RISCHIA GROSSO!

Torino Juventus, in diretta dallo stadio Olimpico-Grande Torino del capoluogo piemontese, è il derby della Mole che costituirà certamente il pezzo forte della ventinovesima giornata di Serie A, interamente di sabato in occasione della Pasqua: appuntamento dunque per il derby alle ore 18.00 di oggi, sabato 3 aprile 2021. La diretta di Torino Juventus si annuncia ancora più delicata del solito perché la situazione di classifica è critica (per i rispettivi obiettivi) sia per i granata sia per i bianconeri. Il Torino di Davide Nicola arriva dalla sconfitta contro la Sampdoria prima della sosta, che ha lasciato i granata in una posizione delicatissima nella ancora lunga e difficile corsa verso la salvezza, con soli 23 punti in classifica sia pure con una partita ancora da recuperare.

Il derby della Mole potrebbe dare la giusta spinta anche dal punto di vista psicologico, ma di fronte ci sarà una Juventus che non potrà permettersi un altro scivolone dopo la clamorosa sconfitta casalinga contro il Benevento. Torino Juventus chiama i bianconeri di Andrea Pirlo al riscatto, per tenere viva la fiammella della speranza scudetto e soprattutto per non mettersi addirittura nei guai in ottica quarto posto: che cosa succederà nel derby?

DIRETTA TORINO JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Juventus sarà garantita dal canale DAZN1, disponibile al numero 209 della piattaforma di Sky Sport. In alternativa, ci si potrà rivolgere alla diretta streaming video fornita dalla piattaforma DAZV, che detiene i diritti per trasmettere tre partite per ogni giornata del campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS

Andiamo adesso ad analizzare insieme le probabili formazioni di Torino Juventus. Davide Nicola ritrova Nkoulou dopo il Covid, ma nella difesa granata dovremmo vedere ancora Lyanco, Izzo e Bremer davanti a Sirigu. Vojvoda sarà l’esterno destro perché Singo è acciaccato, mentre a sinistra ci sarà Ansaldi; nel cuore del centrocampo a cinque del Torino avremo invece Rincon, Mandragora e uno tra Lukic e Gojak, infine in attacco Sanabria sembra favorito su Zaza per affiancare il capitano Belotti. Andrea Pirlo davanti a Szczesny dovrebbe schierare Chiellini e De Ligt (Bonucci ha il Covid), con Cuadrado e Danilo terzini, mentre a centrocampo dovrebbe esserci Bentancur e sono in ballottaggio Ramsey e Rabiot; niente ballottaggi invece sugli esterni, dove Chiesa è sicuro mentre Kulusevski è logicamente favorito dall’assenza di McKennie. Infine in attacco ci sarà la coppia formata da Morata e Cristiano Ronaldo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Torino Juventus secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti bianconeri sono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,50, mentre poi si sale a quota 4,50 in caso di segno X e fino a ben 6,25 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Torino.



