Diretta Torino Lazio Primavera/ Streaming video tv: la prima di Cottafava in granata

Torino Lazio primavera, diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni, è la partita in programma oggi 21 settembre 2020 tra le mura dello stadio Comunale di Volpiano: fischio d’inizio fissato per le ore 11.00. Dopo lo stop alle competizioni occorso lo scorso marzo e quasi 5 mesi di completo digiuno, ecco che il campionato primavera torna sotto ai riflettori con la nuova stagione 2020-21, di cui già abbiamo avuto un corposo assaggio solo lo scorso fine settimana. Da programma ufficiale infatti è proprio con la diretta tra Torino e Lazio primavera, che si giungerà a conclusione della prima giornata di campionato: dunque con un match brillante, dove saranno protagoniste due formazioni motivate a a caccia di riscatto. Specie i giovani granata di Marco Cottafava, impazienti di riscattarsi dopo una stagione 2019-20 non proprio esaltante. Poco prima dello stop per lo scoppio della pandemia e la conseguente imposizione del lockdown, infatti la formazione del Toro non se la stava cavando poi troppo bene: anzi fissata alla 13^ posizione della classifica, pure ha rischiato di venir retrocessa alla conclusione anticipata del campionato.

Pure non nuotava in acque tranquille anche la formazione primavera della Lazio, guidata da Menichini: lo stop per la pandemia infatti aveva bloccato i biancocelesti appena alla 11^ posizione con solo sette vittorie messe alle spalle. Di certo per quest’anno entrambe le formazioni chiedono molto di più: servirà parte bene già dalla sfida odierna, con cui chiuderemo la prima giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Lazio Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2020/21.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO LAZIO PRIMAVERA

Per la prima del campionato primavera 1 certo è ben difficile immaginare quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni della diretta tra Torino e Lazio primavera. Specie per quanto riguarda l’11 granata visto che solo pochi giorni fa Cottafava ha preso il posto che fu di Marco Sesia sulla panchina del Toro. Ipotizzando sempre il 3-5-2, già visto nella passata stagione ecco che potrebbe essere ancora Lewis il portiere titolare, mentre di fronte non dovrebbero mancare dal primo minuto Marcos, Celesia e Siniega.

Per la mediana Greco rimane poi il punto di riferimento, ma sono ballottaggi aperti per le altre maglie a disposizione: Tesio e Savini sono ottime alternative e certo siamo impazienti di vedere in campo l’ultimo arrivo di mercato, Ibrahim Karamoko. Pure per l’11 della Lazio primavera sono tanti i punti di domanda che si accendono alla vigilia della prima partita ufficiale per la stagione 2020-21. Menechini anche quest’anno però dovrebbe ripartire dal 4-3-1-2, ben noto: qui sarebbe confermati dal primo minuto Moro e Nimmermeer in attacco, supportati dalla tre quarti da Lico, titolare. Per la difesa pronto un reparto a 4 dove nelle fasce paiono sicure le maglie di Falbo e Novella: Alia sarà ancora portiere titolare.

