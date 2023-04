Diretta Torino Lecce Primavera/ Streaming video tv: i salentini sempre più in fuga!

DIRETTA TORINO LECCE PRIMAVERA: I SALENTINI STANNO DOMINANDO!

Torino Lecce Primavera, in diretta dal Silvio Piola, va in scena alle ore 11:00 di sabato 22 aprile: intrigante matinée per la 28^ giornata del campionato Primavera 1 2022-2023. Si affrontano terza e prima della classifica; a dire il vero il Torino ha gli stessi punti della Fiorentina (48) e ha mancato una bella occasione per confermare la seconda posizione in solitaria, facendosi battere dal Milan e dovendo dunque tornare a faticare anche solo per il posto nei playoff, per non dire della qualificazione diretta alla fase finale del torneo.

Il Lecce invece sta volando: per i salentini una stagione pazzesca, capolista con 10 punti sulla coppia alle sue spalle e un 5-0 inflitto alla Roma come ultimo risultato. Naturalmente lo scudetto, impensabile in estate, è diventato un obiettivo più che concreto, anche se la strada è ancora lunga; aspettando che la diretta di Torino Lecce Primavera prenda il via proviamo adesso a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, e dunque facciamo le nostre considerazioni circa le probabili formazioni della partita.

DIRETTA TORINO LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Lecce Primavera è disponibile sui canali di Sportitalia, ricordando che l’emittente si occupa integralmente del campionato Primavera 1 e mette a disposizione il numero 60 e il numero 61 del telecomando. Come sempre l’alternativa è fornita dal servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: in questo caso le strade per visionare la partita sono due, perché la prima riguarda il sito ufficiale (www.sportitalia.com) mentre la seconda è quella di attivare la relativa app Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO LECCE PRIMAVERA

Per la diretta Torino Lecce Primavera Giuseppe Scurto dovrebbe optare per un 4-4-2 nel quale Ali Dembélé e Savva formano la catena esterna a destra, mentre Sebas Wade e Antolini (o Capac) agiscono sull’altro versante. Anton e Makadji sono i difensori centrali a protezione di Passador; in mezzo al campo dovrebbe tornare titolare Ciammaglichella che dunque andrebbe ad affiancare uno tra Ruszel e Jonathan Silva (favorito il secondo); davanti, Nije rischia sulla pressione di Caccavo e Ansah mentre Dell’Aquila dovrebbe avere il posto confermato.

Il Lecce Primavera dell’ex Federico Coppitelli gioca con il 4-3-3: Pascalau è squalificato, quindi Bruns o Ciucci in mezzo con Hasic e davanti al portiere Borbei, poi Muñoz e Dorgu in qualità di terzini. Non cambia il centrocampo nel quale Samek e Medon Berisha agiscono come mezzali dando supporto a Vulturar, capitano e playmaker della squadra salentina; davanti il devastante Burnete, 18 gol in campionato e poker contro la Roma, dovrebbe essere affiancato da Corfitzen – sempre favorito su Dario Daka – e Salomaa.

