Diretta Torino Obermais Merano/ Streaming video tv: prima amichevole di Juric

DIRETTA TORINO OBERMAIS MERANO: IL TORO DI JURIC!

Torino Obermais Merano, in diretta da Bressanone alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 18 luglio 2021, è la prima amichevole estiva per la squadra di Ivan Juric, che farà così il proprio debutto (anche se naturalmente non ufficiale) sulla panchina del Torino, che si è affidato al tecnico croato ex Verona dopo la faticosa e sofferta salvezza raggiunta col fiatone nello scorso campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BASSA ANAUNIA/ Grande attesa per Victor Osimhen

Nel prossimo campionato, di cui abbiamo scoperto mercoledì il calendario, il Torino di certo non vorrà ripetere la grande sofferenza e il seme per coltivare un campionato positivo va posto già dal ritiro estivo in Alto Adige. Merita dunque grande attenzione già la diretta di Torino Obermais Merano, anche se il valore degli avversari, una compagine altoatesina che milita in Eccellenza, è naturalmente molto relativo. L’Obermais Merano sarà dunque il primo sparring partner per cercare di capire se si vede già nel Torino la mano del nuovo allenatore Ivan Juric: per adesso naturalmente sarebbe inutile chiedere molto di più (a parte la curiosità di scoprire chi segnerà il primo gol del Torino 2021-2022), ma la diretta di Torino Obermais Merano porta il fascino di ogni prima volta…

Diretta/ Cagliari Real Vicenza (risultato finale 16-1) video tv: isolani a valanga

DIRETTA TORINO OBERMAIS MERANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Obermais Merano non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione. Non è prevista nemmeno una diretta streaming video ufficiale, di conseguenza per avere informazioni utili sulla partita amichevole dovrete rivolgervi eventualmente agli account ufficiali che la società granata mette a disposizione sui social network. In particolare consigliamo di consultare liberamente i profili presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO OBERMAIS MERANO

Per presentare le probabili formazioni di Torino Obermais Merano bisogna naturalmente tenere conto del fatto che nella prima amichevole della stagione, contro dilettanti valligiani, l’obiettivo di Ivan Juric potrebbe essere quello di mettere chilometri nelle gambe di tutti i suoi giocatori, almeno quelli presenti attualmente in ritiro – non chi è reduce dagli Europei come il Gallo Belotti, tanto per fare un esempio. Ricordiamo allora che mister Juric in questa fase può scegliere tra i portieri Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic e Sava; i difensori in ritiro con il Torino sono invece Bremer, Buongiorno, Celesia, Chiarlone, Djidji, Izzo e Lyanco; i centrocampisti granata sono Ola Aina, Ansaldi, Baselli, Kone, Lukic, Mandragora, Meite, Rincon, Segre, Singo e Vojvoda; infine, gli attaccanti al lavoro con il Torino sono Iago Falque, Karamoko, Millico, Rauti, Sanabria, Verdi e Zaza.

Diretta/ Genoa Stubai (risultato finale 5-0) video tv: tripletta di Bianchi!

© RIPRODUZIONE RISERVATA