Diretta Torino Pro Patria/ Risultato live: la terza amichevole dei granata

Torino Pro Patria, in diretta dallo stadio Comunale di Bormio (Sondrio), sede del ritiro estivo della squadra granata, è la partita amichevole che alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, giovedì 18 luglio 2019, costituisce il terzo impegno nella nuova stagione per il Torino di Walter Mazzarri. Sicuramente Torino Pro Patria può essere considerato il primo vero test per i granata, reduci da due goleada prima contro i padroni di casa della Bormiese e poi anche nella seconda uscita contro il Merano. Stavolta l’avversario è una squadra di Serie C, dunque un buon test come è giusto che sia ad una sola settimana dal debutto granata nei preliminari di Europa League, premio per l’ottima stagione passata. Torino Pro Patria è pure una partita che profuma di storia, con precedenti anche in Serie A: questo renderà più affascinante l’amichevole di oggi pomeriggio a Bormio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Pro Patria non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala nemmeno una diretta streaming video per la terza uscita stagionale della squadra granata. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network del Torino.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO PRO PATRIA

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Torino Pro Patria, bisogna ricordare alcuni elementi ai quali abbiamo già accennato: siamo ormai alla terza amichevole, il livello della squadra rivale è buono e soprattutto siamo a una sola settimana dal debutto ufficiale in Europa League. Di conseguenza la formazione titolare per l’amichevole di oggi pomeriggio dovrebbe essere un 3-4-3 con nomi tutti di primissimo piano, anche se naturalmente ci sarà poi tempo per molte sostituzioni nella ripresa. Disegniamo dunque la formazione con Sirigu in porta; difesa a tre con Izzo, Nkoulou e Bremer; a centrocampo ecco invece da destra a sinistra De Silvestri, Meité, Baselli e Ansaldi, ionfine il tridente d’attacco composto da Iago Falque, Belotti e Berenguer.



