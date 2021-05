DIRETTA TORINO ROMA PRIMAVERA/ Video streaming tv: la ricca tradizione del match

DIRETTA TORINO ROMA PRIMAVERA: LO STORICO

Prima di dare la parola al campo per la diretta tra Torino e Roma primavera, ci pare doveroso dare un occhio anche al ricco storico che i due club condividono, alla vigilia della 23^ giornata di campionato. I dati dopo tutto non ci mancano: dal 2012 a oggi le due squadre si sono sfidate a viso aperto in ben 10 occasioni, tra campionato, coppa di categoria e pure il Torneo di Viareggio e nel complesso possiamo oggi parlare di ben 5 successi dei granata e solo 4 affermazioni dei capitolini. Ricordiamo poi che l’ultimo testa a testa occorso tra Torino e Roma primavera è recente e risale al turno di andata del campionato in corso: allora nell’ottava giornata fu clamoroso successo giallorosso, col risultato di 4-0, arrivato in casa. (agg Michela Colombo)

DIRETTA TORINO ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Roma Primavera sarà garantita in chiaro per tutti da Sportitalia, il punto di riferimento per tutto il campionato Primavera 1: per la precisione, questa partita sarà visibile sul canale Sportitalia 60, oltre che in diretta streaming video, la quale sarà disponibile tramite l’app di Sportitalia oppure all’indirizzo Internet www.sportitalia.com

SFIDA TESTA-CODA

Torino Roma primavera, diretta dall’arbitro Nicolò Marini, è la partita della 23^ giornata in programma oggi, venerdi 14 maggio 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. In terra piemontese diamo il via al 23^ turno del primo campionato giovanile e con la diretta tra Torino e Roma primavera attendiamoci una sfida da testa coda, dove pure i tre punti messi in palio sono particolarmente cercati. Classifica alla mano vediamo infatti che i granata sono ancora al penultimo gradino, nonostante le due vittorie appena ottenute contro Ascoli e Inter, ma hanno certo tanta voglia di proseguire in tale trend ed allontanarsi al più presto dalla zona rossa della graduatoria.

Distante ben venti punti la squadra capitolina, che complici i tanti pareggi ottenuti negli ultimi turni, è scivolata al terzo gradino (ma a soli due punti dalla capolista Sampdoria primavera) della classifica. La squadra di De Rossi spera però oggi non solo di ritornare in vetta, ma soprattutto di guarire dalla “pareggite” che l’ha colpita nelle ultime cinque giornate di campionato: è dallo scorso 21 marzo che i giallorossi non vincono i tre punti ed è tempo di interrompere tale digiuno.

DIRETTA TORINO ROMA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta tra Torino e Roma primavera, facile immaginare che entrambi i tecnici daranno spazio oggi solo ai propri titolari più in forma: pur da piazzamenti distanti, i due club hanno certo grande voglia di vincere oggi e servirà la massima concentrazione. Ecco che allora, per i granata Coppitelli dovrebbe allora dare spazio al classico 4-4-2, dove pure in difesa sarà riconferma per Celesia e Ferigra al centro, come pure per Greco e Todisco sull’esterno del reparto: a centrocampo non mancheranno Savini e Kryeziu, con La Marca e Lovaglio pronti a giocare in corsia. In attacco è però ballottaggio dal primo minuto tra Vianni e Cancello, per far coppia con Karamoko titolare. Solito 4-3-3 invece per l’11 dei giallorossi, con De Rossi, che dovrebbe confermare Ciervo, Afena Gyan e Podgoreanu in attacco dal primo minuto. Oggi pomeriggio toccherà poi ancora Faticanti far da titolare in cabina di regia, con Milanese e Tripi a supporto come mezz’ala: in difesa invece si faranno trovare pronti Ndiaye, Feratovic, Buttaro e Tomassini.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 23^ giornata di campionato, è ai giallorossi che va il favore del pronostico: almeno secondo quanto ci riportano le quote della Snai. Per l’1×2 del match vediamo infatti che il successo del Torino Primavera è stato dato a 5.00, contro il più basso 1.53 segnato per la vittoria della Roma Primavera: il pari vale 4.00.



