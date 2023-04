DIRETTA/ Torino Salernitana (risultato 0-0) video streaming tv: formazioni in campo!

DIRETTA TORINO SALERNITANA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Quasi tutto pronto per la diretta Torino Salernitana. Diamo un’occhiata alle statistiche prima che inizi l’incontro nel capoluogo piemontese. Gli uomini di Juric hanno conquistato i medesimi punti sia in casa che fuori ovvero 19. Un equilibrio che possiamo constatare con un attacco maggiormente funzionante in trasferta (19 a 11) ma al tempo stesso una difesa più funzionale in casa come dimostrano le 13 reti subite a 22.

DIRETTA/ Milan Torino Primavera (risultato finale 2-1): beffa sul finale

La Salernitana invece predilige giocare all’Arechi come dimostrano i 17 punti su un totale di 29 conquistati proprio davanti al proprio pubblico, uno dei più caldi di tutta la Serie A. Tanta differenza sta proprio nei gol fatti con 20 reti in casa e 13 in trasferta così come i gol incassati: 21 tra le mura amiche, 7 in più lontano dal territorio campano. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Video/ Torino Roma (0-1) gol e highlights: Dybala su rigore piega i granata

DIRETTA TORINO SALERNITANA: I PRECEDENTI

Sta per iniziare la diretta di Torino Salernitana, gara valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra granata e campani allo stadio “Olimpico” di Torino. Il bilancio parla di sette sfide: la prima risale al 13 ottobre 1996, 1-0 in favore dei padroni di casa nella gara valevole per il campionato di Serie B. Per trovare il primo successo ospite bisogna arrivare all’8 ottobre 2003: 1-0 in favore della Salernitana nel terzo turno del torneo cadetto. Primo e unico pareggio, invece, il 6 marzo 2005: nessun gol nel match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Gara con più marcature, infine, è quella più recente, ovvero la sfida del 12 settembre 2021: poker dei granata padroni di casa con le reti realizzate da Sanabria, Bremer, Pobega e Lukic. (Giulio Halasz)

Video/ Salernitana Inter (1-1) gol e highlights: Candreva risponde a Gosens

DIRETTA TORINO SALERNITANA: A CACCIA DEL RISCATTO

Torino Salernitana, in diretta domenica 16 aprile 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico – Grande Torino, sarà una sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A. Di fronte due squadre a caccia di riscatto dopo un periodo tra luci e ombre, Juric e Paulo Sousa pronti a tutto per mettersi in saccoccia i tre punti.

Il Torino è undicesimo in classifica con 38 punti, frutto di dieci vittorie, otto pareggi e undici sconfitte. Vlasic e compagni sono reduci dalla sconfitta interna per 0-1 contro la Roma di Mourinho. La Salernitana, invece, è quindicesima a quota 29 punti, raccolti grazie a sei vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte. Cinque pari di fila per i campani, l’ultimo per 1-1 contro l’Inter.

TORINO SALERNITANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torijno Salernitana non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Torino Salernitana sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SALERNITANA

Qualche ballottaggio da risolvere per Juric e Paulo Sousa, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Torino Salernitana. Partiamo dai padroni di casa, il modulo è il solito 3-4-2-1: Milinkovic, Gravillon, Buongiorno, Rodriguez, Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda, Vlasic, Radonijc, Sanabria. Passiamo adesso ai campani, il modulo è lo stesso degli avversari: Ochoa, Daniliuc, Gyomber, Pirola, Sambia, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric, Candreva, Kastanos, Dia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Torino Salernitana vedono favorita la formazione di Ivan Juric. Andiamo a conoscere i numeri di Eurobet: la vittoria del Torino è a 1,73, il pareggio è a 3,45, mentre il successo della Salernitana paga 5,20 volte la posta. L’Under 2,5 è dato a 1,63, con l’Over 2,5 a 2,15. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,00 e 1,72.











© RIPRODUZIONE RISERVATA