Diretta Torino Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: granata a caccia del successo

DIRETTA TORINO SAMPDORIA PRIMAVERA: I GRANATA INSEGUONO UNA VITTORIA

Torino Sampdoria Primavera, in diretta lunedì 1 novembre 2021 alle ore 18:30 dallo stadio Pozzo. La partita sarà valida per la 7^ giornata di andata del campionato Primavera 1. I padroni di casa sono reduci da due pareggi consecutivi, l’ultimo arrivato con il risultato di 1-1 in casa del Sassuolo. Il Torino occupa la decima posizione in classifica con 8 punti, e insegue una vittoria che manca dalla terza giornata di campionato: il successo per 3-4 sul campo del Pescara. Quello contro i blucerchiati sarà quindi uno scontro diretto.

La Sampdoria infatti occupa la dodicesima posizione in graduatoria con 7 punti, uno in meno rispetto ai Granata. Nell’ultima giornata, la squadra allenata da Felice Tufano è tornata al successo, superando in casa il Cagliari con il risultato di 5-3. Grazie a questa vittoria, i blucerchiati hanno interrotto la serie di sconfitte consecutive che durava da due giornate. Nella scorsa stagione, sia nella gara di andata che in quella di ritorno è stata la Sampdoria a vincere, prima 0-3 in trasferta, poi 5-0 in casa.

DIRETTA TORINO SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Sampdoria Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO SAMPDORIA PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Torino Sampdoria Primavera. L’allenatore granata, Federico Coppitelli potrebbe schierare il modulo 4-3-3, con i seguenti undici che dovrebbero partire dal primo minuto: Milan, Pagani, Savini, Anton, Di Marco, Baeten, Garbett, Angori, Reali, Rosa, Zanetti, Toledo.

Il Cagliari dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3. Questi dovrebbero essere gli undici scelti da Felice Tufano, il quale dovrebbe confermare la formazione vincente dello scorso turno: Esposito, Migliardi, Aquino, Samotti, Bonfanti, Paoletti, Di Stefano, Pozzato, Yepes, Trimboli, Leonardi.



