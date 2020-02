Video/ Lecce Torino (4-0): highlights e gol. Poker giallorosso al Via del Mare

Allo Stadio Comunale Via del Mare il Lecce supera il Torino per 4 a 0. Come si vede nel video di Lecce Torino, nel primo tempo gli ospiti tentano inutilmente di sorprendere gli avversari ed i padroni di casa riescono infatti a passare in vantaggio già all’11’ grazie alla rete messa a segno da Deiola, su assist di Saponara. I piemontesi dimostrano di avere qualche problema nel reagire in maniera adeguata e subiscono anzi il gol del raddoppio da parte di Barak prima di perdere pure Verdi, sostituito da Millico, per infortunio muscolare al 23′. Nel secondo tempo il copione non cambia ed i granata manifestano ulteriormente i loro problemi nell’esprimere e creare il proprio gioco. I pugliesi del tecnico Liverani aumentano il distacco al 64′ tramite la rete siglata da Falco, sfruttando al meglio il nuovo suggerimento vincente di Saponara. Ci pensa infine Lapadula a calare il poker definitivo al 78′ trasformando il calcio di rigore concesso per fallo di Bremer ai danni del neo entrato Shakov, subito grande protagonista. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventiduesimo turno di campionato permettono al Lecce di salire a quota 19 nella classifica di Serie A mentre il Torino non si muove, rimanendo fermo a 27 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge sostanzialmente come il Lecce abbia meritato questo successo nonostante il possesso palla finale favorevole al Torino con il 52%. A questo dato bisogna anche aggiungere una maggiore precisione nei passaggi per i granata con l’83% contro l’80% a fronte del 333 a 331 negli appoggi completati. A fare la differenza per i giallorossi è stato senz’altro il rendimento in fase offensiva: 6 a 2 le occasioni da gol, 3 per Lapadula, 4 a 6 nelle parate e 14 a 11 nei totali, dei quali 11 a 4 indirizzate nello specchio della porta e ben 5 per il solo Lapadula. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Torino è stata la squadra più scorretta a causa del 23 a 15, 6 per Ladapula, nel computo dei falli commessi e l’arbitro Gianluca Rocchi, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Majer, Deiola e Lapadula da un lato, N’Koulou, Meite ed Aina dall’altro.

IL TABELLINO

Lecce-Torino 4 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 11′ Deiola(L); 20′ Barak(L); 64′ Falco(L); 78′ RIG. Lapadula(L).

Assist: 11′, 64′ Saponara(L).

LECCE (4-3-1-2) – Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Barak, Majer(82′ Paz), Deiola(57′ Petriccione); Saponara(72′ Shakov); Lapadula, Falco. All.: Fabio Liverani.

TORINO (3-4-2-1) – Sirigu; Bremer, Nkoulou, Djidji(58′ Edera); De Silvestri, Meité, Rincon(70′ Lyanco), Aina; Berenguer, Verdi(23′ Millico); Belotti. All.: Walter Mazzarri.

Arbitro: Gianluca Rocchi (Firenze).

Ammoniti: 12′ N’Koulou(T); 18′ Meite(T); 33′ Majer(L); 43′ Deiola(L); 60′ Aina(T); 76′ Lapadula(L).

VIDEO LECCE TORINO, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA