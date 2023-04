DIRETTA/ Torino Sassuolo Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca!

DIRETTA TORINO SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per cominciare la diretta di Torino Sassuolo Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo ultimo match del venerdì? Il Torino Primavera è reduce da due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque giornate, più in generale la classifica è molto positiva per i giovani granata, dal momento che ci parla di 45 punti totali, frutto di tredici vittorie, sei pareggi e altrettante sconfitte fino a questo momento, tanto che la differenza reti del Torino è positiva (+7), grazie ai 36 gol segnati a fronte dei 29 invece subiti.

Il Sassuolo Primavera invece è imbattuto da sei partite con tre vittorie e altrettanti pareggi. I neroverdi hanno in generale 42 punti in classifica perché il cammino è stato fin qui molto buono, i numeri dopo le prime venticinque giornate ci parlano di undici vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte, con 39 gol segnati e 31 invece subiti, quindi una differenza reti che è a sua volta positiva (+8) per il Sassuolo. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Torino Sassuolo Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORINO SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Sassuolo Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

IN EQUILIBRIO!

Torino Sassuolo Primavera, in diretta venerdì 7 aprile 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1. Momento d’oro per i granata che si sono ripresi il secondo posto, piazzando il colpaccio in casa del Napoli nell’ultimo turno disputato e agganciando a quota 45 punti il Frosinone, battuto a sorpresa in casa dal Cesena ultimo in classifica.

Dall’altra parte c’è un Sassuolo però altrettanto in salute e più che mai in corsa per un posto nei play off, con i neroverdi al sesto posto in classifica dopo l’ultima vittoria interna per 3-2 in casa contro l’Inter. Emiliani ora da soli in sesta piazza a +2 sulla Juventus. Nel match d’andata rotondo successo del Sassuolo sul Torino con il punteggio di 3-0, il 10 marzo 2022 i granata hanno vinto di misura nell’ultimo precedente casalingo contro i neroverdi.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Sassuolo Primavera, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per il Torino, Giuseppe Scurto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Passador, Anton, Dell’Aquila, Ansah, Antolini, Savva, Dellavalle, Dembele, Njie, Weidmann, Ruszel. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Zacchi; Cannavaro, Loeffen, Miranda, Pieragnolo; Kumi, Casolari, Abubakar; Bruno; D’Andrea, Russo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TORINO SASSUOLO PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Sassuolo Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











