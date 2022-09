Diretta Torino Sassuolo/ Streaming video tv: sfida per la rivalsa (Serie A)

DIRETTA TORINO SASSUOLO: RISLUTATO APERTO!

La diretta di Torino Sassuolo è inserita nel calendario della settima giornata del campionato di Serie A: la partita andrà in scena allo Stadio Olimpico sabato 17 settembre a partire dalle 20.45. A sfidarsi sono due squadre che arrivano da una sconfitta e che per questo motivo vogliono trovare la rivalsa. In occasione dello scorso turno infatti i granata hanno incassato una sconfitta di misura contro l’Inter, mentre i neroverdi sono stati messi ko tra le mura amiche contro l’Udinese.

Sebbene l’ultima giornata abbia dato esito uguale per le due squadre, l’inizio di campionato è stato piuttosto diverso. Il Torino è riuscito a far bene, tanto che si trova al nono posto della classifica a quota 10 al pari dei cugini della Juventus. Non può dire lo stesso il Sassuolo, che si trova a quota 6, dopo aver perso qualche punto di troppo per strada. La partita odierna è dunque fondamentale per entrambe.

DIRETTA TORINO SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta di Torino Sassuolo verrà trasmetta in televisione da Sky Sport, che ha acquisito i diritti di tre gare a giornata, tra cui proprio quella del sabato sera. È per questo motivo che la partita sarà disponibile sul satellitare per gli abbonati, ma anche in diretta streaming su Sky Go. Non è tutto. Un altro modo per seguire la diretta di Torino Sassuolo sarà in video streaming tramite la piattaforma DAZN, che mette a disposizione ai suoi abbonati l’intera programmazione del massimo campionato di calcio. Coloro che hanno sottoscritto l’accordo con l’emittente potranno vedere l’evento su smart tv, smartphone, tablet o computer.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Torino Sassuolo rivelano che le due squadre, in occasione della settima giornata del campionato di Serie A, dovranno fare i conti con importanti assenze. I padroni di casa non avranno a disposizione gli infortunati Berisha, Fares, Miranchuk e Ricci. Il tecnico Ivan Juric dovrebbe di conseguenza optare per un 3-4-2-1 così strutturato: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria.

Per gli ospiti invece la lista degli indisponibili è ancora più consistente. Non ci saranno gli infortunati Defrel, Muldur e Traore, oltre allo squalificato Tressoldi. In dubbio per motivi fisici ci sono anche Berardi e Romagna. Il tecnico Alessio Dionisi in virtù di ciò dovrebbe schierare un 4-3-3 così disegnato: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Laurienté, Pinamonti; Kyriakopoulos.

QUOTE TORINO SASSUOLO

Le quote della diretta Torino Sassuolo, offerte dall'agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti i granata. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta infatti a 1.85. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 4.00. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.75.











