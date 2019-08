Diretta Torino Shakhtyor Soligorsk/ Streaming video: granata favoriti (Europa League)

Torino Shakhtyor Soligorsk, in diretta dallo Stadio Olimpico Grande Torino questa sera, giovedì 8 agosto 2019 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per l’andata del terzo turno preliminare di Europa League. Dopo aver eliminato gli ungheresi del Debrecen, i granata cercano in Torino Shakhtyor Soligorsk un nuovo passo in avanti verso la fase a gironi di Europa League contro i bielorussi, che a loro volta hanno avuto la meglio sui danesi dell’Esbjerg. Un impegno sulla carta alla portata per un Torino apparso già brillante contro gli ungheresi, ma che potrebbe aprire le porte a un match molto più insidioso, i playoff presumibilmente contro gli inglesi del Wolverhampton che paiono a loro volta nettamente favoriti contro gli armeni del Pyunik. Questo sarà l’esordio stagionale allo stadio Grande Torino per i granata, che hanno disputato il match casalingo del turno precedente ad Alessandria.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

L’andata del terzo turno preliminare di Europa League Torino Shakhtyor Soligorsk si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul satellite di Sky Sport. Per la precisione, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201) oppure Sky Sport Football, il numero 203. Sarà disponibile di conseguenza anche la diretta streaming video via internet del match, collegandosi al sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

TORINO SKHAKTYOR SOLIGORSK PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo adesso insieme quali dovrebbero essere le probabili formazioni di Torino Shakhtyor Soligorsk, sfida che ricordiamo è valevole per l’andata del terzo turno preliminare di Europa League. Il Torino di Walter Mazzarri scenderà in campo presumibilmente con questi titolari: Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Belotti, Zaza. I bielorussi allenati da Tashuyev dovrebbero rispondere con una formazione titolare che dovrebbe invece comprendere: Klimovich; Matveychik, Rybak, Sachivko, Antic; Tatarkov, Ebong, Szoke, Balanovich; Bakaj, Kovalev.



