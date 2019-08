Sorteggio Europa League 2020/ Palyoff, diretta streaming video: c’è anche il Torino

Alle ore 13:30 di lunedì 5 agosto, presso Nyon, si tiene il sorteggio di Europa League per il playoff: prosegue dunque la corsa di tante squadre verso la fase a gironi di questa competizione, e le urne che stanno per svelarsi sono importanti anche per l’Italia. Dopo aver eliminato il Debrecen, il Torino sarà infatti chiamato a giocare contro i bielorussi dello Shakhtyor nel terzo turno preliminare, ma già oggi conoscerà il suo potenziale avversario nell’ultimo spareggio. Qualora infatti passi il turno, la squadra di Walter Mazzarri dovrà superare un ultimo ostacolo che è appunto quello dei playoff: per il momento la sua avversaria non sarà “secca”: sarà una possibilità tra due squadre. Andiamo dunque a vedere quale potrebbe essere la squadra contro cui il Torino dovrà giocare il playoff di Europa League, aspettando la diretta del sorteggio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL SORTEGGIO

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv del sorteggio di Europa League per i playoff non dovrebbe essere disponibile; è possibile che la UEFA fornisca sul proprio sito ufficiale un servizio di diretta streaming video ma per il momento non è ancora stato stabilito. Dunque, per gli aggiornamenti e le informazioni utili potete comunque consultare il portale www.uefa.com, ma eventualmente anche le pagine ufficiali che il Torino mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: QUALE CAMMINO PER IL TORINO?

Nel sorteggio dei playoff di Europa League il Torino è stato inserito nel gruppo 1: arrivando dal terzo turno preliminare i granata non sono una testa di serie, e dunque potrebbero incrociare una delle squadre che arrivano dalla Champions League. Il pericolo maggiore è senza dubbio rappresentato dal Psv Eindhoven, ma un’avversaria tosta potrebbe essere anche il Wolverhampton di Patrick Cutrone; ricordiamo che il sorteggio prevede ancora che ci siano, appunto, teste di serie che non potranno affrontarsi tra di loro nello spareggio. Le varie squadre, che sono ancora tante, sono state divisi in vari gruppi e ci sarà un sorteggio per ciascuna di queste ideali urne; mentre vengono estratte le singole partite, la UEFA ha anche informato che la prima squadra a uscire dall’urna sarà quella che dovrà giocare la prima partita in casa, da questo punto di vista infatti non sono stati inseriti paletti, limiti o vantaggi per nessuna di queste formazioni che cercano di continuare il loro cammino in Europa League.



