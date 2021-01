Diretta Torino Spezia/ Streaming video tv: sfida in zona salvezza (Serie A)

DIRETTA TORINO SPEZIA: GIAMPAOLO DEVE VINCERE!

Torino Spezia, in diretta dallo stadio Olimpico-Grande Torino del capoluogo piemontese, si gioca per la diciottesima giornata del campionato di Serie A alle ore 18.00 di questa sera, sabato 16 gennaio 2021. Basta dare uno sguardo rapido alla classifica del campionato per capire che la diretta di Torino Spezia sarà una delicata sfida salvezza, ma a sorpresa importante soprattutto per i padroni di casa granata, che navigano davvero in cattive acque. Il Torino infatti è reduce dalla sconfitta contro il Milan nella scorsa giornata (oltre che dalle inutili fatiche di Coppa Italia sempre contro i rossoneri) e più in generale da una prima parte di campionato davvero deludente, che inchioda gli uomini di Marco Giampaolo a quota 12 punti in classifica. Discorso ben diverso per lo Spezia di Vincenzo Italiano, che con la vittoria nel derby contro la Sampdoria si è portato a quota 17 punti, con cinque lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione: ai liguri andrebbe bene anche un pareggio, il Torino invece deve vincere.

DIRETTA TORINO SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Spezia sarà trasmessa da Sky Sport, perché questa è una delle sette partite della giornata di Serie A che sono trasmesse appunto dalla televisione satellitare. Di conseguenza, gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da sito e app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SPEZIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Torino Spezia. Per i granata padroni di casa, ecco che Marco Giampaolo dovrebbe scegliere come esterni Singo e Rodriguez, mentre in difesa sarà confermato Izzo con Lyanco e Bremer. Squalificato Rincon, giocherà uno tra Meitè e Segre per rimpiazzarlo in cabina di regia, affiancato da Linetty e Lukic. In attacco l’intoccabile Belotti dovrebbe invece avere come spalla Verdi, favorito su Zaza e Gojak. Nello Spezia Ricci, Bastoni e Acampora sono ora negativi al Coronavirus, tuttavia mister Vincenzo Italiano dovrebbe preferire Marchizza come terzino sinistro e Agoumè in cabina di regia. Nzola sarà ancora una volta il punto di riferimento del reparto offensivo e dovrebbe essere accompagnato in attacco da Gyasi e Farias.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Torino Spezia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che quota il segno 1 per la vittoria granata a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,70 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria esterna da parte dello Spezia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA