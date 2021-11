DIRETTA TORINO UDINESE/ Video streaming tv: una partita ricca di tradizione

DIRETTA TORINO UDINESE: I TESTA A TESTA

La diretta di Torino Udinese è la 40esima volta che si gioca in Piemonte, 81esima in generale. I precedenti sono tutti dalla parte dei granata che hanno vinto per 20 volte, mentre 10 sono stati i pareggi e 10 i successi dei friulani. L’anno scorso allo Stadio Olimpico Grande Torino ci fu davvero grande spettacolo con la squadra granata che uscì sconfitta per 3-2. I bianconeri erano già avanti dopo appena 24 minuti grazie a un gran gol di Pussetto. Il raddoppio lo siglò de Paul al minuto 54. Quando la gara sembrava ormai terminata i granata la rimisero in piedi con i gol di Belotti e Bonazzoli nell’arco di 180 secondi. Ne passarono altrettanti quando fu Nestorovski a decidere il match regalando ai suoi tre punti preziosissimi per la classifica.

I granata vinsero il match precedente, disputato in casa il 23 giugno del 2020. La gara in questione terminò invece col risultato di 1-0 decisa da una rete di Andrea Belotti, sempre lui, al minuto 16 su imbeccata precisa di Simone Edera. Le due compagini non pareggiano a Torino dall’aprile del 2017 a fronte di una gara terminata col risultato di 2-2. Nel match in questione successe tutto nella ripresa con i gol per i bianconeri di Jankto e Perica e il pareggio nella ripresa grazie a Moretti e Belotti. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA TORINO UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Torino Udinese sarà disponibile su Sky Sport. La gara in questione è una delle tre partite a giornata che può trasmettere l’emittente satellitare. Ovviamente bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio per poter visionare il match. Di conseguenza è possibile accedere alla partita tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, è possibile seguire la gara in diretta streaming video su DAZN. La piattaforma digitale detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie A. Anche in questo caso bisogna disporre di un abbonamento. Inoltre è necessario avere una connessione ad internet ed un dispositivo mobile o una Smart Tv.

TORINO UDINESE: I GRANATA CERCANO IL RISCATTO DOPO LA SCONFITTA DI LA SPEZIA

Torino Udinese sarà diretta dall’arbitro Pezzuto della sezione di Lecce. La partita è in programma lunedì 22 novembre alle ore 20:45, presso lo stadio Olimpico Grande Torino e chiuderà la 13^ giornata del campionato di Serie A. Il Torino è reduce dalla sconfitta di misura per 1-0 subita sul campo dello Spezia. L’allenatore Ivan Juric sarà quindi a caccia del riscatto, dopo la deludente prestazione di due settimane fa. Osservando l’andamento in questa prima parte di stagione, i granata sembrano faticare nel trovare la giusta continuità. Il Torino è attualmente in tredicesima posizione con 14 punti.

L’Udinese arriva alla sfida di Torino, dopo il successo conseguito tra le mura amiche contro il Sassuolo, con il risultato di 3-2. La squadra allenata da Luca Gotti è tornata alla vittoria dopo quattro sconfitte e quattro pareggi, con i tre punti che mancavano dallo scorso 12 settembre, quando i bianconeri si imposero sullo Spezia. L‘Udinese ha 14 punti in classifica, al pari di Sassuolo e Torino. Il bilancio degli scontri della scorsa stagione tra Torino e Udinese è di parità. Nella gara di andata infatti vinsero i friulani 2-3, mentre in quella di ritorno furono i granata a portare a casa i tre punti con il risultato di 0-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO UDINESE

Vediamo le probabili formazioni che scenderanno in campo per disputare Torino Udinese di Serie A. L’allenatore granata, Ivan Juric è pronto a schierare la sua squadra con il consueto modulo 3-4-2-1. Probabile ritorno di Marko Pjaca dal primo minuto, il quale ha smaltito del tutto l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre un mese. Questa la probabile formazione titolare del Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Pjaca, Linetty; Belotti.

L’Udinese, allenato da Luca Gotti, potrebbe confermare la difesa a quattro. Il tecnico dei friulani sarebbe infatti intenzionato a riproporre i suoi uomini con il modulo 4-2-3-1, risultato vincente nell’ultima giornata. Ecco la probabile formazione titolare che affronterà il Torino: Silvestri; Larsen, Nuytinck, Becao, Udogie; Jajalo, Walace; Molina, Pereyra, Deulofeu; Beto.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della gara Torino Udinese di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara equilibrata, in cui il Torino sembra essere leggermente favorito. La vittoria dei granata, abbinata al segno 1 è quotata 2.05. Da non escludere un eventuale pareggio, con il segno X proposto a 3.30. Sembra meno probabile invece la vittoria dell’Udinese, la quale associata al segno 2, ha una quota di 3.70.



