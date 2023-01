Diretta/ Udinese Verona streaming video tv: scaligeri, snodo cruciale (Serie A)

DIRETTA UDINESE VERONA: ZAFFARONI CI CREDE!

Udinese Verona, in diretta lunedì 30 gennaio 2023 alle ore 20.45 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie A. Snodo cruciale per gli scaligeri in chiave salvezza: le sconfitte di Cremonese, Sampdoria e Spezia potrebbero rimettere in gioco i gialloblu nella corsa al quartultimo posto in caso di risultato positivo, con l’ultima vittoria contro il Lecce che ha confermato il cambio di passo per il Verona che pure ha appena perso un giocatore importante come Ilic, ceduto al Torino.

Diretta/ Roma Udinese Primavera (risultato finale 4-0): poker e primato solitario!

La penalizzazione della Juventus ha aperto una finestra in chiave europea per l’Udinese, che espugnano il campo della Sampdoria è tornata alla vittoria dopo un lungo digiuno e si è rimessa in corsa per il settimo posto e la qualificazione in Conference League. All’andata l’Udinese ha espugnato Verona con un gol in extremis, ultimo precedente in campionato in casa dei friulani datato 27 ottobre 2021, 1-1 il risultato in quell’occasione.

CALCIOMERCATO UDINESE NEWS/ Due big su Becao, ecco chi potrebbe sostituire Deulofeu

UDINESE VERONA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Verona viene trasmessa su Sky Sport Calcio: il canale è disponibile al numero 202 del decoder della televisione satellitare, dunque questo appuntamento sarà riservato agli abbonati e ovviamente si potrà usufruire anche del servizio di diretta streaming video di Udinese Verona, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato grazie all’applicazione Sky Go. In alternativa come sempre si potrà avere accesso alle immagini della partita anche con la piattaforma DAZN: anche in questo caso la visione sarà in mobilità per i clienti del servizio.

Diretta/ Verona Cagliari Primavera (risultato finale 2-2): i rossoblu la riprendono!

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE VERONA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Verona, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success. Risponderà il Verona allenato da Marco Zaffaroni e Salvatore Bocchetti con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic; Lasagna, Djuric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA