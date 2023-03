Diretta/ Verona Fiorentina Primavera streaming video tv: i gialloblu sfidano la viola

DIRETTA VERONA FIORENTINA PRIMAVERA: SFIDA AL BOZZI

La diretta di Verona Fiorentina Primavera, in programma lunedì 13 marzo alle ore 16:00, vede due squadre reduci da un pareggio. Gli scaligeri, dopo le sconfitte contro Bologna e Inter, sono riusciti a tornare quantomeno a fare un punto con la Juventus di Montero a Vinovo. I gigliati invece hanno spartito la posta in palio con il Sassuolo, frenando la striscia di sole vittorie di fine febbraio tra la gara interna contro il Cagliari e la trasferta nella Milano rossonera, ma quantomeno proseguendo l’imbattibilità.

Francesco Piccolo, chi è/ Lo scrittore di “La bella confusione” su Visconti e Fellini

Il Verona in casa è riuscito a collezionare diciassette punti in undici partite, perdendo solo due volte ma pareggiandone ben cinque. Gli scaligeri sono infatti la squadra che ha più volte fatto registrare il segno X nelle gare casalinghe. D’altro canto i viola hanno un andamento esterno di gran lunga peggiore rispetto a quello interno, avendo messo a referto a parità di partite ben undici punti in meno fuori casa, frutto anceh di cinque sconfitte in undici incontri.

Melissa Agliottone, Vincitrice The Voice Kids/ "Uno tsunami, mi ha colpito subito"

VERONA FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Fiorentina Primavera sarà possibile vederla attraverso i canali di Sportitalia, emittente televisiva che detiene i diritti di tutte la partite del campionato Primavera attraverso i propri canali 60 e 61 del digitale terreste.

Per quanto riguarda la diretta streaming video della sfida Verona Fiorentina Primavera, bisognerà dotarsi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone scaricando l’app di Sportitalia oppure collegarsi al sito web www.sportitalia.com, il tutto gratuitamente.

VERONA FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Verona Fiorentina Primavera vedono i gialloblu schierarsi col 3-5-2. In porta Boseggia, difesa a tre formata da Matyjewicz, El Wafi e il francese J-Renson. Gli esterni di centrocampo saranno Larsen a destra e Bernardi a sinistra con Cisse in regia e D’Agostino e Joselito come mezzali. Attaccanto a due formato da Cazzadori, in gol contro la Juventus, e il classe 2004 Dias Patricio.

Paolo Brosio: “A Medjugorje vidi una ragazza riacquisire la vista”/ “Non ci credevo”

La Fiorentina risponde con il medesimo modulo. Tra i pali Martinelli vera scortato da Comuzzo, il bulgaro Karatsev e Lucchesi. Da destra verso sinistro il centrocampo è formato da Kayode, Berti, Amatucci, Falcone e Favasulli. In attacco spazio per Toci che affiancherà Di Stefano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA