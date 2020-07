Diretta Torino Verona/ Streaming video tv: squadre ormai quasi tranquille (Serie A)

Torino Verona, che è in diretta dallo stadio Olimpico nel capoluogo piemontese, si gioca alle ore 21:45 di mercoledì 22 luglio: squadre in campo per la 35^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I granata sono reduci dalla sconfitta di Firenze, ma dovrebbero avere archiviato la pratica salvezza grazie alle vittorie precedenti e, anche se il loro girone di ritorno è stato segnato da una media palesemente da retrocessione, la categoria verrà confermata. Unica buona notizia di una stagione in cui ha funzionato ben poco: ci sarà bisogno in qualche modo di rifondare ripartendo dalle certezze, ne ha tante il Verona che ha appena fermato la corsa dell’Atalanta e ha disputato un ottimo campionato e, per una volta, sembra aver intrapreso una strada interessante anche dal punto di vista tecnico. Ivan Juric ha fatto la differenza in panchina, così come i giovani che sono stati impegnati: del tutto meritata la posizione di classifica, e ora si proverà ad arrivare più su scavalcando eventualmente il Sassuolo. Aspettiamo allora che la diretta di Torino Verona prenda il via; nel frattempo possiamo fare una valutazione più approfondita sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Torino Verona.

In Torino Verona Moreno Longo va verso la conferma del 3-4-1-2, ma senza Lukic che è squalificato: al posto del regista serbo dovrebbe dunque esserci spazio per Rincon, che si prenderà la maglia al fianco di Meité per un centrocampo particolarmente fisico e di interdizione. Saranno allora gli esterni e il trequartista a creare gioco: per questo motivo a sinistra potrebbe esserci Berenguer con Verdi alle spalle della punta, a destra De Silvestri si gioca il posto con Ola Aina che può agire su entrambe le corsie. Davanti Zaza è favorito per fare da partner a Belotti; in difesa si dovrebbe rivedere Izzo, pronto a prendere la maglia che è stata di Lyanco e comporre la linea che, con Nkoulou e Bremer, proteggerà Sirigu.

Nel Verona è squalificato Sofyan Amrabat, perdita pesante per Juric: la soluzione più probabile è quella dell’arretramento di Pessina o Zaccagni sulla linea dei centrocampisti per mettersi a lato di Miguel Veloso, l’altro dei due appena citati sarà sulla trequarti con Verre per supportare Di Carmine, in vantaggio per riprendersi la maglia di prima punta. In difesa Kumbulla non dovrebbe farcela: spazio ancora a Empereur al centro di una difesa che prevede Rrahmani e Gunter, in porta andrà Silvestri mentre sulle fasce laterali correranno ancora una volta Faraoni e Lazovic, tra i più utilizzati dal loro allenatore.

L’agenzia Snai ha fornito il pronostico su Torino Verona, una partita equilibrata ma nella quale i granata sono favoriti: quasi a sorpresa, ma incide il fattore campo nel valore di 2,35 la puntata che accompagna il segno 1 per la loro vittoria. Il segno 2 comunque è vicino: vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 3,05 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e porta in dote un guadagno che ammonta a 3,30 volte la giocata con questo bookmaker.

