Diretta Toronto Brooklyn/ Streaming video tv: playoff NBA 2020, gara-2 1° turno

Toronto Brooklyin va in scena alle ore 19:30 – italiane – di mercoledì 19 agosto: siamo a Disney World, Orlando, e la bolla è pronta ad accogliere gara-2 del primo turno dei playoff NBA 2020. La serie della Eastern Conference, almeno sulla carta, appare segnata: nella partita di esordio i Raptors, che sono i campioni in carica, hanno dominato il primo tempo e dimostrato di saper reggere al grande ritorno dei Nets, che nel terzo quarto hanno operato una fantastica rimonta frustrata, tuttavia, dal quarto e ultimo periodo. La Toronto di Nick Nurse, candidato al titolo di allenatore dell’anno, viaggia nuovamente verso il bis anche se in estate ha perso il suo giocatore chiave; anche senza Kawhi Leonard la franchigia canadese è però temibile, compatta e “squadra”.

Intanto spera di portarsi sul 2-0 nella serie per alleggerire il carico e rendere più agevole il compito di superare il primo turno; vedremo quello che succederà in gara-2 nella diretta di Toronto Brooklyn, nel frattempo possiamo andare a valutare i temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Toronto Brooklyn sarà trasmessa su Sky Sport NBA: il canale, interamente dedicato al mondo del basket oltre oceano, è disponibile al numero 206 del decoder di Sky ed è quindi un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare. Tutti loro potranno assistere a questa partita dei playoff anche con il servizio di diretta streaming video: basterà infatti attivare, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA TORONTO BROOKLYN: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Toronto Brooklyn ci presenta una serie di playoff NBA che sulla carta sarebbe potuta essere molto più equilibrata: alla vigilia della stagione infatti i Nets erano considerati la mina vagante della Lega, anche se era già chiaro che Kevin Durant avrebbe dovuto saltare l’intero anno per l’infortunio subito nella finale 2019. La sua rivincita dovrà aspettare, ma nel frattempo Brooklyn ha perso altri pezzi importanti dello scacchiere: praticamente la squadra si è presentata nella bolla di Disney World senza il suo quintetto titolare. Difficile poter competere a questi livelli: vero che stiamo parlando di partite a porte chiuse e nelle quali il contesto è totalmente differente, ma gli avversari sono i campioni in carica e l’accoppiamento sarebbe stato difficile già in condizioni normali.

Adesso per i Nets, che già qualche anno addietro non avevano confermato le grandi attese riposte su di loro (ci riferiamo al periodo in cui avevano firmato Kevin Garnett e Paul Pierce, progetto poi rivelatosi scellerato anche per aver perso scelte importanti e intasato il salary cap), si tratta di provare a tenere botta: la squadra sa che l’anno buono sarà verosimilmente il prossimo, intanto vincere qualche partita e provare a mettere in difficoltà i campioni potrebbe dare fiducia a qualche elemento che per il 2020-2021 sarà chiamato al salto di qualità.



