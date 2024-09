DIRETTA GUBBIO TORRES, SCONTRO DIRETTO PER IL PRIMO POSTO

Il Girone B di Serie C continuerà sabato 28 settembre 2024 alle 20,45 con la diretta Gubbio Torres in campo ad aprire la settima giornata. La sfida è di quelle da non perdere tra due squadre in alto nella classifica e separate da soli tre punti.

I padroni di casa arrivano da una pesante sconfitta nel turno infrasettimanale contro l’Arezzo che è riuscito a vincere con un netto 2 a 0. Ha vinto la sua trasferta, invece, la Torres che ha superato il Sestri Levante all’89’ portandosi a casa i tre punti e il primo posto solitario in classifica.

DIRETTA GUBBIO TORRES, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire il Girone B di Serie C è necessario aver sottoscritto un abbonamento ai canali di Sky o al servizio in streaming di NOW TV. L’alternativa per seguire questa partita ve la offriamo noi con una diretta testuale che racconterà le azioni principali del match.

GUBBIO TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire anche il discorso relativo alle probabili formazioni di questa delicata partita dove gli allenatori saranno protagonisti. Il Gubbio di Taurino conferma il suo 3-4-2-1 con Tommasini da prima punta con il sostegno di Giovannini e Faggi. David e Corsinelli agiranno sull’esterno con il compito di fare la doppia fase.

3-4-2-1 anche per la Torres di Alfonso Greco che si basa su Luigi Scotto in attacco sostenuto da Nanni e Goglino. Sarà un fattore anche Fischnaller che ha segnato il gol vittoria in Liguria e potrebbe trovare spazio a partita in corso. Dametto, Mercadante e Fabriani comporranno il terzetto difensivo chiamato a dare anche la spinta in fase offensiva.

ECCOVI IL PRONOSTICO E LE QUOTE!

Per descrivere l’incertezza attorno a questa partita potremmo utilizzare le quote dell’agenzia Snai, che ci dicono come il pronostico sulla diretta Gubbio Torres sia davvero incerto. Infatti abbiamo il segno 2 proposto a 2,50 in caso di successo esterno dei sardi, mentre la vittoria del Gubbio pagherebbe 2,80 volte la posta sul segno 1 e arriveremmo al massimo a 2,95 per il segno X in caso di pareggio.