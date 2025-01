DIRETTA MILAN U23 TORRES, tornare alla vittoria

Milan Futuro e Torres aprono la domenica del girone B di Serie C alle ore 12:30 con la diretta Milan U23 Torres. Il Milan U23 guidato da Daniele Bonera cerca riscatto nel 2025 dopo un girone d’andata abbondantemente al di sotto delle aspettative. I rossoneri infatti si trovano al diciottesimo posto, in zona playout a quota diciassette punti, a quattro distanze dalla salvezza. Il Diavolo, complice il via vai dei giocatori in prima squadra, non è mai riuscito a trovare la giusta continuità, sprecando spesso ottime partite e subendo delle rimonte. Il Milan U23 non vince da ormai quattro partite, ed ha subito un filotto di ben tre sconfitte consecutive contro Vis Pesaro, Caldiero Terme ed Entella. L’inesperienza della rosa potrebbe però costare la retrocessione a Bonera, che deve invertire il passo per centrare l’obiettivo salvezza e conservare la categoria.

Video Torres Pescara (1-0)/ Gol e highlights del match: vittoria dei sardi (Serie C, 5 gennaio 2024)

La Torres è al contrario una delle squadre migliori di questo girone B. I sardi si trovano infatti quarti a quota 39 punti, primi degli “altri” dietro a corazzate come Entella, Ternana e Pescara. La squadra è reduce anche dall’importantissima vittoria casalinga contro il Pescara, che è costata ai delfini il primato in classifica. L’ultima sconfitta risale al primo di dicembre, e la Torres vuole allungare il trend positivo.

Diretta/ Carpi Milan Futuro (risultato finale 0-0): finisce a reti bianche (Serie C, 5 gennaio 2025)

DIRETTA MILAN U23 TORRES, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Milan U23 sarà visibile in diretta sulla televisione con Sky Sport . Il match sarà inoltre visibile in diretta streaming video con Sky go su dispositivi mobili, tablet e smart TV.

MILAN U23 TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Milan U23 Torres il Milan U23 dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1. Nava difenderà la porta, supportato dal terzetto difensivo composto da Zukic, Minotti e Coubis. A centrocampo, Fall e Stalmach saranno gli esterni, con Sandri e Bozzolan centrali. In attacco, Magrassi sarà il riferimento avanzato, sostenuto da Liberali e Sia.

Diretta/ Torres Pescara (risultato finale 1-0): gol deciso di Varela Djamanca (Serie C, 5 gennaio 2025)

La Torres risponde con lo stesso modulo, affidandosi in difesa a Idda, Antonelli e Mercadante. Mastinu e Brentan saranno i cardini del centrocampo, mentre Fischanaller sarà la punta centrale, supportata dalla fantasia di Scotto e Varela.

DIRETTA MILAN U23 TORRES, LE QUOTE

Le quote per la diretta Milan U23 Torres vedono gli ospiti leggermente favoriti con una quota di 2.10 per la vittoria. La vittoria del Milan Futuro è invece data a 3.30, mentre il pareggio si attesta a 3.10. Considerando l’equilibrio, l’under 2.5 a 1.50 potrebbe essere una buona opzione.