Diretta Cittadella Mantova, presentazione della partita

La diretta Cittadella Mantova andrà in scena sabato alle 15.00 allo Stadio Pier Cesare Tombolato e sarà valida per giornata 22 del campionato di Serie B, metterà a confronto due squadre in difficoltà e che occupano posizioni molto vicine, quindicesima per il Cittadella e quattordicesima per il Mantova, ma che hanno lo stesso numero di punti in classifica, 24. La squadra veneta arriva alla partita da un pareggio maturato in trasferta contro il Cesena per 0-0, il Mantova invece ha segnato 2 gol contro il Cosenza con cui ha pareggiato per 2-2 in Calabria.

Diretta Cittadella Mantova, come vedere in streaming video la sfida di Serie B

La diretta Cittadella Mantova sarà disponibile, come tutte le partite del campionato di Serie B, per tutti gli abbonati a Dazn con uno tra i pacchetti Plus, Standard e Goal Pass e potrà essere seguita sulla piattaforma di streaming di Dazn o sul canale Dazn.

Cittadella Mantova, le probabili scelte degli allenatori

La squadra di casa allenata da mister Alessandro Dal Canto scenderà in campo con il solito 3-5-2 con Kastrati in porta, Salvi, Pavan e Carissoni come terzetto di difesa, D’Alessio e Masciangelo sugli esterni, Amatucci, Tronchin e Branca a formare il centrocampo e Pandolfi insieme a Vita in attacco. Il Mantova di mister Andrea Massolini invece dovrebbe essere confermato negli undici scesi in campo contro il Cosenza, sarà quindi 4-2-3-1 con Festa tra i pali, Maggioni, De Maio, Cella e Bani in difesa, Trimboli e Burrai in mediana, trequarti formata da Bragantini, Mancuso e Fiori e Mensah come unica punta.

Cittadella Mantova, pronostico e quote della gara

La diretta Cittadella Mantova è una gara che secondo gli addetti ai lavori ha un favorito ben definito ma che potrebbe vedere un pareggio tra le due squadre che per paura di sbilanciarsi e perdere la gara decidono di accontentarsi nel dividersi la posta in gioco, mantenendo così la loro posizione in classifica e non distanziarsi l’una dall’altra, Il Cittadella poi vive un momento migliore arrivando una lunga serie di partite in cui ha portato a casa punti e potrebbe non voler rischiare di interromperla mentre al Mantova quei punti servono per non rischiare di rimanere invischiata nella difficile lotta dei playout. Per le piattaforme di betting però la vittoria del Cittadella è data a 2.10 mentre la vittoria del Mantova 3.60, probabilmente anche perché in trasferta, il pareggio invece è quotato 3.25.