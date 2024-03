Diretta/ Torres Pescara (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Serie C, 2 marzo 2024)

DIRETTA TORRES PESCARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Torres Pescara mette di fronte due formazioni che si ritrovano in classifica rispettivamente al secondo e sesto posto. Nonostante le sole quattro posizioni di distanza, le due squadre in realtà si levano ben 15 punti con i sardi sopra. Padroni di casa che hanno realizzato 41 gol in questo campionato mentre ne hanno subiti 28. Il miglior marcatore risulta essere l’ex calciatore del Sudtirol Fischnaller con 10 gol in campionato in 25 partite. All’interno della sfida si evidenziano anche i nomi di Ruocco e Scotto.

I due calciatori dei sardi hanno realizzato 8 gol di ciascuno. Dall’altra parte il Pescara può vantare a quota 9 Merola mentre con 8 reti Cuppone. Segue con 7 marcature anche il centrocampista estone Tunjov. Il Pescara ha siglato 47 gol in questo campionato, risultando essere la seconda formazione ad aver trovato più marcature in questo girone. Le reti subite sono invece 37, decisamente troppe per una squadra che punta alle prime posizioni. (Marco Genduso)

TORRES PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Torres Pescara sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Torres Pescara e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Torres Pescara evidenzia due formazioni che stanno per scendere in campo in attesa del fischio da parte del direttore di gara. Le due formazioni si sono ritrovate l’una contro l’altra in 5 occasioni dal 2001 al 2023. L’ago della bilancia pende esattamente a metà. Le vittorie al momento risultano essere due per parte con un pareggio in un’occasione. La prima sfida che vi presentiamo è quella giocata nel 2001. Più precisamente il 23 dicembre 2001 le due squadre hanno terminato la propria sfida con il risultato finale di 1-0 in favore del Pescara.

Pareggio nella gara di ritorno del 5 maggio 2002 con un gol per parte. La stagione successiva colpo in trasferta dai sardi con risultato di 1-2. Pescara che riuscì a rifarsi nella sfida di ritorno vincendo con un pirotecnico 3-5. Grande successo per il Pescara che riuscì a passare in vantaggio nel primo tempo e poi concludere con una grande seconda frazione imponendosi sulla formazione di casa. Dopo ben vent’anni dall’ultima volta le due squadre tornano ad affrontarsi il 25 ottobre 2023 con il successo del Torres con il risultato di 1-2. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Torres Pescara, in diretta sabato 2 marzo 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Vanni Sanna di Sassari, sarà una sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. I sardi si stanno rilanciando, dopo un periodo di crisi costato l’allontanamento dalla vetta. Una flessione alla quale la Torres ha risposto con tre vittorie consecutive col successo in casa del Pontedera nell’ultimo match che ha quantomeno scavato un solco rispetto alla Carrarese terza.

Dopo il doloroso forfait di mister Zeman, costretto a lasciare la panchina biancazzurra per motivi di salute, il Pescara è ripartito con Giovanni Bucano alla guida e dopo tre sconfitte consecutive, passaggio molto difficile nella stagione degli abruzzesi, è tornato alla vittoria battendo di misura la Lucchese allo stadio Adriatico, restando al sesto posto in classifica puntando la zona più alta per cercare un piazzamento nobile in chiave play off.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Torres Pescara, match che andrà in scena allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Per la Torres, Alfonso Greco schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zaccagno; Antonelli, Dametto, Idda; Zecca, Giorico, Mastinu, Zambataro; Ruocco; Scotto, Fischnaller. Risponderà il Pescara allenato da Giovanni Bucaro con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Plizzari, Pierno, Brosco, Mesik, Milani, Tunjov, Squizzato, Dagasso, Merola, Cuppone, Cangiano.

TORRES PESCARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torres Pescara ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Torres con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.











