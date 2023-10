DIRETTA/ Torres Pontedera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 22 ottobre 2023)

DIRETTA TORRES PONTEDERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Torres Pontedera presenta due formazioni che, guardando la classifica si trovano al primo e decimo posto in classifica. Spulciando le statistiche si nota come padroni di casa abbiano iniziato al meglio il proprio campionato con 7 vittorie consecutive ed un pareggio ottenuto nell’ultima sfida in trasferta contro il temibile Perugia. Un inizio incredibile per i sardi che stanno convincendo tutti nel campionato di serie C. Le statistiche del Torres indicano 14 i gol fatti e soltanto tre quelli subiti portando la formazione sarda ad essere il secondo miglior attacco del campionato.

Un attacco che è però distante ben 10 reti dal migliore che è il Cesena, e soprattutto la difesa meno battuta dell’intero campionato. Ospiti che si trovano invece al decimo posto in classifica con 9 punti in campionato. L’ultimo turno ha sorriso ai granata che hanno ottenuto la vittoria per 4-0 contro il Rimini. I gol realizzati sono 12 così come quelli subiti portando, dunque, la differenza reti a zero. In zona marcatori datele d’occhio ben due calciatori del Pontedera a quota tre gol: Catanese e Nicastro.

TORRES PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Torres Pontedera sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Torres Pontedera in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TORRES PONTEDERA: LA CAPOLISTA ALLUNGA?

Torres Pontedera, in diretta domenica 22 ottobre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Vanni Sanna di Sassari, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C. La Torres attualmente guida la classifica con un impressionante record di 7 vittorie e un pareggio nelle 8 partite sin qui disputate. Particolarmente notevole è il rendimento casalingo dei sardi, avendo conquistato la vittoria in tutte e 3 le partite giocate in casa. Nell’ultimo incontro, hanno pareggiato 1-1 contro il Perugia. Nella Torres stanno spiccando giocatori chiave come Luigi Scotto, l’attaccante capocannoniere della squadra con quattro gol segnati in questa stagione.

Il Pontedera si trova attualmente al decimo posto in classifica, con 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte nelle 8 partite disputate. Le prestazioni in trasferta non sono state altrettanto positive, con nessuna vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte in 4 partite lontano da casa. Nell’ultima partita giocata, il Pontedera ha ottenuto una convincente vittoria per 4-0 contro il Rimini. Francesco Nicastro è salito a quota 3 gol in questa stagione, diventando il capocannoniere della squadra.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Torres Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Per la Torres, Alfonso Greco schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zaccagno; Antonelli, Dametto, Idda; Zecca, Giorico, Cester, Liviero; Mastinu; Scotto, Fischnaller. Risponderà il Pontedera allenato da Massimiliano Canzi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Lewis; Guidi, Calvani, Angori; Perretta, Benedetti, Catanese, Ambrosini; Ignacchiti, Ianesi; Nicastro.

TORRES PONTEDERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torres Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Torres con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.87, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











