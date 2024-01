DIRETTA/ Torres Recanatese (risultato 2-1) video streaming tv: Mastinu in gol! (7 gennaio 2024)

DIRETTA TORRES RECANATESE (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO TEMPO

La Recanatese non ci sta e trova il modo di pareggiare i conti poco dopo il vantaggio della formazione sarda. Gol firmata da Lipari che arriva benissimo sul pallone dopo un contropiede perfetto portato al compimento da Melchiorri che lo serve benissimo per la rete del pareggio. Risultato di 1-1 dopo 25 minuti di gioco che sta dimostrando un ottimo momento di forma da parte delle due squadre. Alza il ritmo la Recanatese che dopo aver trovato il gol del pareggio sembra galavanizzata dopo la rete precedente.

Cartellino giallo per il centrocampista dei giallorossi Raparo. Il pareggio dura appena cinque minuti: vantaggio per i sordi grazie al gol firmato da Mastinu. Conclusioni da fuori da parte del numero 21 che insacca le spalle di Meli. Ancora una volta Torres va vicinissimo al tris in ben due occasioni. Prima con il cross in mezzo da parte di Giorico e dopo con la conclusione da fuori da parte di Zecca. Dopo 45 minuti termine più tempo con il risultato di 2-1. (Marco Genduso)

DIRETTA TORRES RECANATESE (RISULTATO 1-0): PRIMO TEMPO

Torres subito vicinissima al gol. Prima occasione della partita con il traversone di Liviero e testa di Fischnaller. Occasione super per il Torres che per poco non trovava il modo di portarsi sorpa dopo appena 2 minuti dall’inizio della sfida. Spinge ancora il Torres con Ruocco ma la sua conclusione non termine in porta. Grande azione della squadra sarda che ha ben cominciato questa partita dimostrando il perchè della posizione in classifica.

Attacca il Torres ed arriva anche il gol del vantaggio dopo 10 minuti dall’inizio della sfida. Rete firmata da Dametto sugli sviluppi di un calcio d’angolo ben battuto. Vantaggio meritato per il Torres che si porta sopra dopo appena 10 di gioco. (Marco Genduso)

DIRETTA TORRES RECANATESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Torres Recanatese sta per iniziare e in attesa dell’arrivo da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti. Padroni di casa che stanno vivendo un meraviglioso momento di forma. Secondo posto con 44 punti e solamente due lunghezze di distanza che la separano dall’incredibile Cesena. Le reti realizzate sono 29 e quelle subite 13.

I dati statistici indicano la formazione sarda come il terzo miglior attacco del campionato, sotto solamente a Pescara e Cesena, e la migliore difesa alla pari proprio dei bianconeri e della Carrarese. In tema marcatori ci sono ben due calciatori a quota 8: Fischnaller e Ruocco. Giallorossi che sono sprofondati fuori dai play off posizionandosi all’undicesimo posto. Le reti realizzate sono 23 mentre 24 quelle subite complici anche l’ultimo periodo non favorevole della squadra che li vede mancare la vittoria dal 12 novembre contro l’Olbia. (Marco Genduso)

TORRES RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Torres Recanatese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Torres Recanatese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TORRES RECANATESE: RIPARTE IL SOGNO SARDO!

Torres Recanatese, in diretta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Vanni Sanna di Sassari, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. La Torres si trova attualmente alla seconda posizione nel Girone B di Serie C, con 44 punti accumulati in diciannove giornate. La squadra di mister Alfonso Greco ha superato le aspettative nel girone d’andata, rimanendo inseguitrice del capolista Cesena e mantenendo un ritmo che la posiziona in zona promozione in Serie B. Nel 2023, i rossoblù hanno concluso l’anno con una vittoria casalinga per 1-0 contro il Pineto, ottenendo così la settima vittoria in nove partite disputate al “Vanni Sanna” in questa stagione. Mantenendo l’imbattibilità in casa, la Torres dovrà confermarsi anche nel 2024 se vuole perseguire l’ambizioso obiettivo della promozione in Serie B.

La Recanatese si trova attualmente all’undicesima posizione nel Girone B di Serie C, con 23 punti ottenuti in diciotto giornate, alla pari di Arezzo e Rimini. La squadra guidata da Giovanni Pagliari ha chiuso il 2023 con due sconfitte consecutive contro Cesena (1-2) ed Entella (0-1), allungando la striscia di partite senza vittorie a cinque. I giallorossi sono scivolati appena al di sotto della zona playoff, ma hanno ancora una partita da recuperare rispetto alla maggior parte delle avversarie. Dopo la sconfitta di misura per 1-2 nella gara d’andata, la Recanatese avrà una sfida impegnativa per ottenere un risultato positivo in questa trasferta contro la Torres.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES RECANATESE

Le probabili formazioni della diretta Torres Recanatese, match che andrà in scena allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Per la Torres, Alfonso Greco schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zaccagno, Antonelli, Dametto, Fabriani; Zecca, Mastinu, Lora, Liviero; Ruocco; Scotto, Fischnaller. Risponderà la Recanatese allenata da Giovanni Pagliari con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Meli; Ricci, Ferrante, Peretti; Longobardi, Morrone, Prisco, Carpani, Quacquarelli; Giampaolo, Sbaffo.

TORRES RECANATESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torres Recanatese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Torres con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.42, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Recanatese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.











