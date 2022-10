Diretta Torres Siena/ Streaming video tv: capolista in Sardegna (Serie C)

DIRETTA TORRES SIENA: IN EQUILIBRIO!

Torres Siena, diretta dall’arbitro Filippo Giaccaglia della sezione Aia di Jesi, si giocherà per l’ottava giornata del girone B di Serie C alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 16 ottobre 2022, presso lo Stadio Vanni Sanna di Sassari. La classifica ci dice che la diretta di Torres Siena metterà sotto i riflettori soprattutto gli ospiti toscani, perché il Siena è una delle tre capolista a quota 15 punti, mentre i padroni di casa della Torres devono soprattutto guardarsi alle spalle, perché hanno solamente 7 punti in classifica.

La scorsa giornata ha visto un pareggio per 0-0 del Siena nell’atteso big-match contro il Cesena, terminato senza reti, curiosamente l’epilogo era stato identico anche per la Torres, che aveva ottenuto un buon pareggio per 0-0 sul campo della Lucchese. Oggi dunque la speranza, parlando almeno dal punto di vista di spettatori neutrali, è che ci possa magari essere qualche gol e più emozioni: che cosa ci dirà la diretta di Torres Siena?

TORRES SIENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torres Siena non sarà trasmessa su Sky Sport, di conseguenza come punto di riferimento dobbiamo indicare naturalmente la diretta streaming video che per tutte le partite di Serie C sarà garantita sulla piattaforma di Eleven Sports, su abbonamento o acquistando in pay-per-view il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES SIENA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni verso la diretta di Torres Siena. L’allenatore dei sardi Alfonso Greco potrebbe proporre un modulo 4-4-2 con questi possibili undici titolari: Salvato tra i pali; difesa a quattro con Ferrante, Antonelli, Dametto e Girgi; a centrocampo altra linea a quattro formata in questo caso da Liviero, Gianola, Lora e Campagna; infine ecco Ruocco e Scappini a formare il tandem d’attacco della Torres.

La risposta di Guido Pagliuca e del suo Siena potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-2-1 nel quale schieriamo il portiere Lanni; davanti a lui i quattro difensori Raimo, Silvestri, Crescenzi e Favalli; a centrocampo il terzetto con Collodel, Leone e Picchi; i due trequartisti Buglio e Belloni infine ad aprire il reparto offensivo, in sostegno del centravanti Disanto.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione, diamo uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Torres Siena in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono lievemente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,45, mentre poi si sale a quota 2,95 in caso di pareggio (segno X) oppure a 2,90 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincessero i padroni di casa.

