Diretta/ Torres Spal (risultato 0-1) streaming video tv: gol di Collodel, 10 contro 10! (29 ottobre 2023)

DIRETTA TORRES SPAL (RISULTATO 0-1): GOL DI COLLODEL!

Torres Spal 0-1: partita incredibile al momento quella del Vanni Sanna, già per il risultato che sta maturando al termine del primo tempo. La Spal è infatti in vantaggio: il gol decisivo è arrivato subito, grazie a Riccardo Collodel al 4’ minuto di gioco. La Torres non è riuscita a rispondere, anche perché è rimasta in inferiorità numerica già al 13’: rosso diretto a Luigi Scotto e partita immediatamente in salita per la capolista del girone B di Serie C,.

Poi però gli estensi hanno pensato bene di riaprirla con l’espulsione comminata a Emanuele Rao, che in tre minuti si è fatto ammonire due volte finendo a sua volta sotto la doccia. Questo al 40’ minuto; il recupero del primo tempo si è allungato a dismisura, al Vanni Sanna dunque la Spal potrebbe diventare la prima squadra a battere la Torres in questo campionato e sarebbe una vittoria di grande importanza anche per la situazione degli estensi, ma adesso c’è tutto un secondo tempo da giocare… (agg. di Claudio Franceschini)

TORRES SPAL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, la diretta di Torres Spal inizierà fra pochissimo: giusto il tempo per analizzare il rendimento avuto da sardi ed emiliani fino a questo momento nel campionato di Serie C 2023-2024. Applausi per la splendida capolista Torres, che ha raccolto finora otto vittorie e due pareggi su dieci partite giocate, per un totale di ben 26 punti in classifica. Anche la differenza reti (+12) sorride quindi alla Torres, che ha già segnato 16 gol e soprattutto ne ha incassati appena quattro.

La Spal invece sta soffrendo più del previsto: tre vittorie, due pareggi e ben cinque sconfitte hanno portato solamente 11 punti ai ferraresi, con nove gol segnati a fronte dei 13 al passivo, per cui la differenza reti in campionato della Spal è un brutto -4. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, per quanto significativi: la parola infatti deve passare al campo, perché la diretta di Torres Spal comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORRES SPAL, LA CAPOLISTA SUPER FAVORITA!

La diretta Torres Spal, in programma domenica 29 ottobre alle ore 14:00, vede affrontarsi due squadre distanti 15 punti l’una dall’altra. I padroni di casa sono primi in classifica con 26 punti in 10 partite e con la miglior difesa del campionato avendo subito appena 4 reti. La squadra rossoblu non ha mai perso in questa stagione, pareggiando solamente in due occasioni: l’1-1 di Perugia e lo 0-0 in casa con il Pontedera.

La Spal sembra aver messo finalmente da parte il suo periodo nero che l’ha vista perdere due partite e pareggiarne altrettante tra l’inizio e la fine di ottobre. Infatti nell’ultimo turno la Spal ha battuto di misura il Sestri Levante grazie al timbro di Bertini. La squadra di Ferrara, che fino a qualche anno fa militava in Serie A, si ritrova dopo 10 partite al quindicesimo posto in Serie C e spera quantomeno nel breve periodo di risollevarsi. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TORRES SPAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della direttta Torres Spal vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-1-2. In porta Zaccagno, difesa a tre composta da Fabriani, Antonelli e Dametto. Agiranno da esterni Zecca e Ruocco mentre al centro ci saranno Kujabi e Cester. Mastinu sarà il trequartista dietro Scotto e Fischnaller.

Risposta della Spal con il 4-4-2. Alfonso tra i pali, retroguardia che vede Bruscagin, Valentini, Fiordaliso e Celia. A centrocampo presiederanno Puletto a destra, Parravicini a sinistra e il duo Contiliano-Carraro in mezzo. In attacco Rabbi con Antenucci.

DIRETTA TORRES SPAL, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dalle scommesse di Torres Spal danno favorita la squadra di casa a 1.97. Secondo sisal, il valore del pareggio è 3.30 mentre il 2 fisso lo troviamo a 3.60.

Sarà una gara con tanti gol? Per i bookmakers no dato che l’Over 2.5 è più alto dell’Under 2.5 ovvero 2.40 a 1.50. Il Gol invece è a 2.10 contro l’1.60 dell’esito opposto.

