DIRETTA TORTONA BRESCIA/ Video streaming Rai: la Germani piazza il colpo John Brown

DIRETTA TORTONA BRESCIA: IL NUOVO ARRIVATO

Nella diretta di Tortona Brescia potremmo avere modo di ammirare il nuovo arrivato di casa Germani: la società lombarda ha piazzato un grande colpo, soprattutto in ottica playoff, con la firma di John Brown III. Gli aveva presentato un’offerta anche Treviso, dove il lungo Usa ha giocato nella stagione 2017-2018 (in Serie A2) ma alla fine le maggiori ambizioni di Brescia hanno avuto la meglio. Brown aveva vestito la casacca di Brindisi per due stagioni: nella prima, quella giocata per intero, aveva chiuso la regular season con 14,4 punti e 6,7 rimbalzi anche se poi nella serie di playoff le sue medie erano calate (13,0 punti e 4,0 rimbalzi).

Il biennio alla Happy Casa gli è comunque valso la chiamata dell’Unics Kazan: qui Brown ha vinto la Eurocup e l’anno seguente ha potuto fare l’esordio in Eurolega. Prima che la sua squadra fosse esclusa dalla competizione viaggiava a 10,3 punti e 4,8 rimbalzi, soprattutto 2,8 recuperi e un pass per i playoff che sarebbe stato probabilmente timbrato: adesso arriva a Brescia con tanta voglia di chiudere al meglio la stagione, e con lui la Germani può sognare ancor più grandi orizzonti che, per come stanno andando le cose, potrebbero davvero non essere preclusi… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Tortona Brescia viene affidata a Rai Sport + e Rai Sport, appuntamento in chiaro per tutti (canali 57 e 58 del televisore) anche in mobilità su sito o relativa app di Rai Play. Da questa stagione comunque tutti i match del principale campionato di basket sono forniti in diretta streaming video dalla piattaforma Discovery Plus, diventata broadcaster ufficiale della Lega: per accedere al servizio e alle immagini dovrete aver sottoscritto un abbonamento, inoltre possiamo anche ricordare che sul sito della stessa Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

TORTONA BRESCIA: SFIDA AD ALTA QUOTA

Tortona Brescia sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Alessandro Vicino e Federico Brindisi: alle ore 20:45 di mercoledì 13 aprile il PalaEnergica di Casale Monferrato ospita la partita valida per la 16^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Partita bellissima sulla carta: la Bertram è quarta in classifica dopo aver vinto in volata contro Cremona, ha ormai un piede nei playoff (pur se potrebbe non giocarli, ma sarebbe difficile) e almeno virtualmente potrebbe ancora strappare la terza piazza alla Germani, anche se dovrebbe vincere sempre con sole sconfitte della rivale di questa sera.

Il punto, al netto della difficoltà che si avveri uno scenario simile, è che Brescia in questo momento è ingiocabile: sul parquet del PalaBarbuto il colpo in extremis contro Napoli è valso la quattordicesima vittoria consecutiva in una striscia che ha del clamoroso, e che addirittura ha avvicinato la squadra di Alessandro Magro al secondo posto di Milano. La Leonessa non si vuole fermare e giocherà a mille anche nella diretta di Tortona Brescia, dunque sarà interessantissimo scoprire quello che succederà sul parquet del PalaEnergica e intanto noi presentiamo i temi principali del match.

DIRETTA TORTONA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Sarebbe sembrato incredibile fino a poco tempo fa, e invece oggi la diretta di Tortona Brescia ci presenta una delle partite più belle che il panorama della Serie A1 di basket possa offrire. La Bertram, per la prima volta nella sua storia nel massimo campionato, è riuscita a entrare nelle prime quattro della classifica e non va dimenticato che a febbraio ha raggiunto la finale di Coppa Italia. Che non fosse un percorso breve e dettato da pochi giorni di grande forma lo si è visto in seguito, quando appunto la matricola piemontese ha continuato a marciare e anzi ha migliorato la sua posizione in classifica, arrivando a ridosso delle grandi.

Per Brescia gli aggettivi sono finiti da tempo: 14 vittorie consecutive sono un traguardo che nemmeno per le corazzate sarebbe scontato (e infatti Milano e Virtus Bologna non ci sono riuscite), figurarsi per una Germani che solo l’anno scorso si era salvata non troppo tranquillamente e ha iniziato la nuova annata con tanti dubbi, primo dei quali dato dal cambio di allenatore. Invece Magro ha svolto e sta svolgendo un lavoro sensazionale, adesso tutto l’ambiente sogna perché i playoff si avvicinano, e c’è enorme attesa per scoprire cosa questa incredibile squadra riuscirà a fare nel suo percorso in post season…











