DIRETTA/ Tortona Brescia (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due!

DIRETTA TORTONA BRESCIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo arrivati alla diretta di Tortona Brescia, e dunque fa comodo ricordare che lo scorso 20 novembre era stata la Germani a prendersi una bella vittoria nella partita di andata. Al PalaLseonessa era finita 83-68: seconda sconfitta consecutiva per Tortona che, partita male, non era più riuscita a rientrare nel punteggio. Nonostante percentuali rivedibili (6/18, ma anche 8/8 ai liberi) Amedeo Della Valle era stato determinante segnando 24 punti, ne aveva infilati 14 David Cournooh mentre l’altro giocatore in doppia cifra per Brescia era stato John Petrucelli, autore di 12 punti, 6 rimbalzi e 5 assist anche se con 2/8 dall’arco.

Tortona aveva pagato la scarsa vena di Semaj Christon: per il playmaker 10 punti, 5 rimbalzi e 5 assist ma con 3/12 al tiro e polveri bagnate dalla lunga distanza, avevano provato a metterci una pezza, senza riuscirci, JP Macura e Mike Daum che avevano combinato per 27 punti ma tirando 3/12 dal perimetro, l’assenza di Tyler Cain sotto canestro si era decisamente fatta sentire per la squadra piemontese. Siamo davvero curiosi di scoprire come andranno le cose nell’imminente diretta di Tortona Brescia: noi possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare siano i giocatori sul parquet del PalaEnergica, perché la palla a due di Tortona Brescia sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Brescia non sarà disponibile, perché questo match non è tra i tre che sono regolarmente selezionati per essere trasmessi sui canali della nostra televisione. Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

TORTONA BRESCIA, IL CONFRONTO

Come accennavamo in precedenza, la diretta di Tortona Brescia ci presenta anche un utile e interessante confronto tra due realtà abbastanza simili nel loro percorso. Arrivata in Serie A1 nel 2016, Brescia si è costruita una solida partecipazione alla Eurocup nel corso degli anni; nel 2018 ha giocato una stagione fantastica con terzo posto in regular season, semifinale playoff e finale di Coppa Italia, replicata sostanzialmente lo scorso anno quando però Sassari l’ha eliminata al primo turno della post season.

Quest’anno il ritorno alle Final Eight è coinciso con un titolo incredibile, in mezzo a un periodo di crisi: il primo nella storia della società. Tortona non aveva mai conosciuto la Serie A1 prima del 2021: nel suo anno da neopromossa ha giocato la finale di Coppa Italia (persa contro Milano), è stata quarta in regular season e ha eliminato Venezia regalandosi la semifinale. Quest’anno sta facendo meglio: se è vero che in Coppa Italia è stata fatta fuori in semifinale (dalla Virtus Bologna), in Serie A1 è terza con buone possibilità (almeno sulla carta) di timbrare anche la seconda piazza. Dunque due realtà simili, ma Tortona e Brescia oggi vivono momenti diversi e sarà interessante scoprire come andranno le cose sul parquet del PalaEnergica… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA BRESCIA: BERTRAM PER RIPARTIRE!

Tortona Brescia sarà in diretta alle ore 18:00 di domenica 16 aprile, presso il PalaEnergica di Casale Monferrato: si gioca per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Una partita molto interessante: è ancora in ritardo la Germani se parliamo di corsa ai playoff, ma se non altro anche Brescia sta dimostrando di poter risalire la corrente e nell’ultimo turno ha battuto Verona in casa, confermando il pronostico e sfruttando alcune sconfitte delle rivali per tornare ad avvicinare l’ottava posizione.

È reduce da una sconfitta Tortona, che ha perso sul parquet di Venezia: nuovamente staccata da Milano, la Bertram adesso deve fare attenzione a non farsi riprendere da Sassari anche se almeno la quarta posizione, e dunque il fattore campo nel primo turno playoff, sembra comunque al riparo da brutte sorprese. Mentre aspettiamo che la diretta di Tortona Brescia prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del PalaEnergica.

DIRETTA TORTONA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Tortona Brescia mette a confronto due società che potremmo considerare simili: entrambe infatti sono emerse in epoca recente ma sono riuscite a fare molto bene fin dai primi anni in Serie A1. Non possiamo infatti dimenticare che la stessa Brescia aveva avuto uno straordinario inizio da nove vittorie consecutive, poi ha già conosciuto una semifinale playoff e anche oggi comunque sta lottando per tornare nella post season, traguardo tutt’altro che scontato soprattutto in un campionato come questo.

Di Tortona abbiamo diffusamente parlato: una squadra che fino al 2021 non era mai stata in Serie A1 e da matricola è stata capace di arrivare in semifinale ma anche giocare la finale di Coppa Italia, certamente la società ha a disposizione mezzi per crescere ulteriormente ma anche così i risultati sul campo vanno sempre centrati. Al momento Brescia ha la maggiore urgenza di vincere anche perché potrebbe farsi riassorbire nella corsa per non retrocedere, anche Tortona però spera di piazzare un colpo per ripartire dopo il ko del Taliercio, e continuare a inseguire il secondo posto in regular season.











