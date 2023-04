DIRETTA VENEZIA TORTONA/ Video streaming tv: storia breve ma intrigante

DIRETTA VENEZIA TORTONA: I TESTA A TESTA

La diretta di Venezia Tortona sarà molto interessante anche perché, come abbiamo ricordato, le due squadre si sono affrontate anche nel primo turno playoff dello scorso anno, e dunque al massimo livello del nostro basket hanno dato vita a sette incroci a cominciare dal 2021, prima volta di sempre per la Bertram in Serie A1. A condurre nel testa a testa è proprio Tortona, che ha vinto 5 partite contro le 2 di Venezia: in regular season fino a questo momento è sempre stato rispettato il fattore campo, l’anno scorso pari e patta con successo Bertram a Casale Monferrato e affermazione della Reyer al Taliercio, mentre nel match di andata di questa stagione (giocato il 30 ottobre) Tortona ha avuto la meglio al Pala Energica.

A fare la differenza dunque è la serie playoff: ricordiamo che Derthona Basket l’aveva vinta 3-1, con tre successi consecutivi dopo aver perso in casa gara-1. Di conseguenza, abbiamo due vittorie che Tortona ha centrato qui al Taliercio, dove la squadra di Marco Ramondino ha un bilancio positivo; in più la Bertram ha vinto le ultime quattro partite giocate contro Venezia, ecco perché la Reyer ha tanta voglia di riscattarsi nel bell’incrocio di questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Tortona non sarà una di quelle che per questa 25^ giornata di Serie A1 saranno trasmesse sui canali della nostra televisione, che sia un appuntamento in chiaro o per gli abbonati al satellite. Ricordiamo inoltre che tutte le gare del campionato di basket sono fornite in diretta streaming video dal portale Eleven Sports: qui potrete scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, la piattaforma da qualche tempo fa anche parte del pacchetto DAZN i cui clienti dunque potranno avere accesso alle immagini della partita in questione, così come delle altre.

SFIDA APPASSIONANTE!

Venezia Tortona sarà in diretta dal Taliercio di Mestre, alle ore 20:00 di sabato 8 aprile: si gioca per la 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, sfida appassionante che è anche la replica della semifinale playoff dello scorso anno, quando Tortona aveva rivelato tutta la sua competitività eliminando la Reyer senza godere del fattore campo. Oggi la Bertram sta facendo ancora meglio: battendo Brindisi in casa si è garantita l’aggancio a Milano al secondo posto in classifica, e dunque potrebbe davvero chiudere davanti alla corazzata Olimpia sognando anche il primato.

Attenzione però a sottovalutare una Venezia che è in crescita: dopo la crisi che ha portato all’esonero di Walter De Raffaele la Reyer è ripartita di slancio, e nell’ultimo turno ha fatto il colpo proprio a Milano riprendendosi virtualmente (cioè per la classifica attuale) un posto nei playoff, che per il momento rappresenterebbe l’ennesima sfida alla Virtus Bologna. Tutto ancora in divenire, ma certamente la diretta di Venezia Tortona sarà molto importante per entrambe le squadre; aspettando che la partita si giochi facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali del match.

DIRETTA VENEZIA TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Ci approcciamo alla diretta di Venezia Tortona dicendo che queste due squadre potrebbero ritrovarsi di fronte anche ai playoff, perché gli incroci di tabellone 2-7 e 3-6 sono assolutamente contemplativi di Reyer e Bertram visto che la classifica è parecchio corta. Venezia come detto ha cambiato allenatore, con Neven Spahija è anche riuscita a qualificarsi agli ottavi di Eurocup (dove sogna di procedere sino a un titolo che porterebbe gli orogranata in Eurolega) e in campionato sta ritrovando il passo giusto dopo aver sofferto, volendo centrare per l’ennesima volta la qualificazione alla post season.

Tortona è ormai una realtà solidissima del nostro basket, lo ha dimostrato lo scorso anno centrando la semifinale e la finale di Coppa Italia e ora può confermarsi, intanto facendo meglio in regular season. Le disponibilità economiche ci sono, non si può certo parlare di miracolo piemontese ma ovviamente vedere una squadra che arrivi davanti a Milano (se non alla Virtus Bologna) al secondo anno di sempre in Serie A1 sarebbe lo stesso clamoroso, poi Marco Ramondino sa bene che i playoff sono una stagione a se stante ma intanto già entrare nelle prime tre di regular season è tanta roba, e Tortona è molto vicina a questo obiettivo.











