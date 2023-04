DIRETTA/ Tortona Brindisi (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca!

DIRETTA TORTONA BRINDISI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci alla diretta di Tortona Brindisi. Il match di andata, giocato al PalaPentassuglia lo scorso 6 novembre, aveva visto vincere la Happy Casa con il risultato di 86-84, un successo importante per Brindisi che aveva saputo resistere al tentativo di rimonta di Tortona che era arrivato nel secondo tempo. Marcquise Reed, che aveva sigillato la vittoria con un libero nel finale, aveva chiuso con 19 punti e un perfetto 4/4 dall’arco ma MVP per la Happy Casa era stato il solito Nick Perkins, autore di una prova da 9/16 dal campo per 24 punti, ai quali aveva aggiunto il consueto contributo a rimbalzo (7 carambole per lui).

Tortona aveva avuto 22 punti, 5 rimbalzi e 10 assist da un Semaj Christon che aveva tirato 8/15, poi 16 da Ariel Filloy e 12 da Mike Daum; la Bertram era senza Tyler Cain, ma ovviamente a Brindisi mancava ancora D’Angelo Harrison. Adesso possiamo finalmente metterci comodi e stare a vedere quello che ci racconterà il parquet del PalaEnergica per questo big match della 24^ giornata: a Casale Monferrato è davvero tutto pronto, lasciamo che a parlare siano i protagonisti della partita perché la palla a due di Tortona Brindisi sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Brindisi non è una di quelle che per questa 24^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. In alternativa però, come ormai sappiamo, va ricordato che tutti i match di basket Serie A1 sono forniti dal portale Eleven Sports: la visione sarà in diretta streaming video, e si potrà decidere se abbonarsi al servizio oppure acquistare l’evento on demand – il pacchetto è disponibile anche sulla piattaforma DAZN. Infine, sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

TORTONA BRINDISI: UN ANTIPASTO DI PLAYOFF!

Tortona Brindisi sarà in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato, alle ore 16:00 di domenica 2 aprile: si gioca per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Antipasto di playoff, in questo momento “reale”: si affrontano infatti terza e sesta della classifica. Tortona ha mancato l’aggancio alla seconda posizione di Milano, perdendo contro la caldissima Sassari; un ko che adesso ci può stare, e che nulla toglie alla straordinaria stagione di una Bertram che ha sempre più consapevolezza in mezzi che peraltro sono ampi e potrebbero anche condurre in finale.

Brindisi però ha svoltato dopo un girone di andata mediocre: mancata la qualificazione alla Coppa Italia la Happy Casa ha cambiato passo, ha ritrovato D’Angelo Harrison e, travolta anche Treviso, adesso vuole fare il passo ulteriore per blindare una qualificazione playoff che era stata messa in discussione, e mancata anche l’anno scorso. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà tra poche ore nella diretta di Tortona Brindisi, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapido approfondimento circa i temi principali di questa partita.

DIRETTA TORTONA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Sicuramente la diretta di Tortona Brindisi è una delle più interessanti nel panorama di questa giornata di Serie A1. Troppo spesso si sottovaluta la Happy Casa, una squadra che nel 2021 aveva ottenuto il secondo posto in regular season e sembrava pronta a lottare idealmente con le due corazzate del nostro campionato; l’infortunio occorso a Harrison e qualche problema strutturale hanno detto altro, ma non c’è dubbio alcuno che il roster di Brindisi sia costruito per stare in alta classifica e in questo momento è quello che sta accadendo, perché anche il terzo posto è alla portata.

Dal canto suo Tortona ha dimostrato come andare a lottare con Virtus Bologna e Milano non sia una chimera: la graduatoria di Serie A1 dice questo, chiaramente poi una serie di playoff da giocare contro una delle due sarebbe un tema totalmente diverso (e lo scorso anno si è ampiamente visto) ma coach Marco Ramondino intanto sogna in grande stile, perché già prendersi la seconda semifinale consecutiva sarebbe tantissimo per una società che fino a due anni fa non era mai stata nel massimo campionato, ma che poi ha dimostrato grande lungimiranza e passione. Ora, il responso passerà al parquet…











