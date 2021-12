Diretta Tortona Fortitudo Bologna/ Streaming video Rai: sfida delicata! (basket A1)

DIRETTA TORTONA FORTITUDO BOLOGNA: CHI SI RIALZA?

Tortona Fortitudo Bologna, che è diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Martino Galasso e Guido Federico Di Francesco, va in scena alle ore 20:45 di domenica 5 dicembre ed è il match che chiude la 10^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. Al PalaEnergica di Casale Monferrato si affrontano due squadre che hanno bisogno di riscatto: meglio comunque la Bertram, che da neopromossa sta onorando il torneo anche se nell’ultima giornata, quella prima della sosta per le nazionali, ha perso nettamente a Varese e dunque ha bisogno di ritrovare alcune delle sue certezze.

La Fortitudo invece attraversa un momento davvero complicato: battuta anche alla BLM Group Arena, è stata agganciata da Pesaro e dunque si trova all’ultimo posto in classifica. Partita con grandi ambizioni, se non altro quella di tornare ai playoff, sta invece facendo anche peggio dell’anno scorso e rischia davvero di non riuscire a salvarsi, anche se ovviamente il percorso è lungo. Intanto vedremo quello che succederà nella diretta di Tortona Fortitudo Bologna, cominciando a fare qualche valutazione sui temi principali legati alla partita.

DIRETTA TORTONA FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Fortitudo Bologna viene trasmessa su Rai Sport, dunque in chiaro per tutti e anche in mobilità, tramite sito o app di Rai Play. In alternativa, il riferimento per tutte le gare di Serie A1 è la piattaforma Discovery Plus, che da questa stagione è broadcaster ufficiale della stagione nazionale di basket. La visione del match sarà riservata agli abbonati, in diretta streaming video; per le informazioni utili – come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale – bisognerà consultare www.legabasket.it, il portale ufficiale della Lega. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TORTONA FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Tortona Fortitudo Bologna ci presenta quindi due squadre che vanno a caccia di riscatto, ma certamente con contesti diversi. La Bertram sta giocando il primo campionato di Serie A1 nella sua storia, e come detto si sta comportando davvero molto bene per quelle che erano le premesse. Sono già arrivate vittorie importanti come quella contro la Virtus Bologna, il gruppo di Marco Ramondino ha diverse armi con cui fare male e, al netto di quanto successo due settimane fa, sicuramente la matricola piemontese ha tutto non solo per salvarsi, ma anche per provare a esplorare una qualificazione ai playoff che avrebbe comunque dell’incredibile.

La Fortitudo Bologna in questo momento appare come un supermercato dalle porte girevoli: chi entra e chi esce, un allenatore già cambiato e scelte a roster che sono state rapidamente sconfessate, già sul finire dell’autunno la società biancoblu ha sostanzialmente ammesso di aver sbagliato qualcosa nella costruzione della squadra, e ora sta provando a correre ai ripari avendo capito che la lotta che riguarderà l’Aquila sarà quella, innanzitutto, per non tornare in Serie A2. Anche per questo la partita contro Tortona al PalaEnergia sarà importante…



