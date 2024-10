DIRETTA TORTONA CHEMNITZ: VIA ALLA CHAMPIONS LEAGUE DI BASKET DELLA BERTRAM

Non è più una novità assoluta, ma oggi mercoledì 2 ottobre 2024 sarà comunque emozionante l’appuntamento con la diretta Tortona Chemnitz che è in programma al Pala Ferraris di Casale Monferrato con palla a due alle ore 20.30 per la prima giornata della nuova Champions League di basket. Siamo per la precisione nel girone G, che è quello evidentemente della Bertram Derthona Basket e dei loro primi avversari, che sono i tedeschi NINERS Chemnitz che oggi sono attesi in Piemonte per il debutto stagionale casalingo di Tortona, la nostra rappresentante in Champions League insieme a Reggio Emilia che ha già giocato ieri.

Avvicinandoci alla diretta Tortona Chemnitz, possiamo allora innanzitutto ricordare che questo gruppo sarà fortemente tedesco, considerando che comprende anche il FIT/One Würzburg Baskets (non ci sono vincoli sugli incroci tra connazionali) ed infine i bosniaci del Igokea m:tel. L’auspicio è quello di partire forte, magari per mettere nel mirino il primo posto che varrebbe la qualificazione immediata per gli ottavi, mentre secondi e terzi andranno ai play-in e le quarte invece dovranno salutare. Date le coordinate essenziali per la fase a gironi, è giusto lasciare spazio ai protagonisti sul campo: cosa ci dirà la diretta Tortona Chemnitz?

TORTONA CHEMNITZ IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, purtroppo dobbiamo segnalare che la diretta tv di Tortona Chemnitz non dovrebbe essere garantita questa sera e nemmeno possiamo indicare un servizio di diretta streaming video della partita. Di conseguenza, i principali punti di riferimento potranno essere il sito Internet e gli account social ufficiali della Bertram Tortona e della manifestazione, in particolare il sito https://www.championsleague.basketball/

DIRETTA TORTONA CHEMNITZ: LA SITUAZIONE A INIZIO STAGIONE

Andando verso la diretta Tortona Chemnitz dobbiamo evidentemente ricordare che questa sarà per la Bertram Tortona appena la seconda partita ufficiale nella nuova stagione dopo la vittoria di domenica per 80-68 nella prima giornata di campionato di Serie A contro Cremona, poco per trarre indicazioni particolareggiate, ma sufficiente per infondere fiducia ai piemontesi allenati dal coach Walter De Raffaele verso il doppio impegno tra Serie A e Champions League, che d’altro canto non è più una novità da queste parti.

Tortona infatti fin dal 2021 si è imposta come una delle migliori realtà del basket italiano, l’anno scorso ha voluto debuttare anche in Champions League riuscendo a superare la fase a gironi, anche se poi si è fermata subito ai play-in, mentre in campionato era arrivata per il terzo anno consecutivo la qualificazione per i playoff scudetto, anche se da ottavi e con successiva uscita di scena ai quarti. Quanto basta comunque per dire che la Bertram può essere protagonista, specie con quella prima esperienza alle spalle: i primi segnali positivi arriveranno già dalla diretta diretta Tortona Chemnitz?