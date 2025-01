DIRETTA TORTONA REGGIO EMILIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Sta per alzarsi la palla a due sulla diretta Tortona Reggio Emilia: una partita che come già detto anticipa la possibilità che le due squadre si ritrovino in Champions League. Per il momento entrambe hanno guadagnato l’accesso alla Top 16 in grande stile, superando il playoff: la Bertram con due vittorie contro l’ostico Peristeri, la Unahotels sempre in due gare contro Bonn che era stato campione due anni fa, grazie soprattutto a una straordinaria rimonta nella partita di andata che ha chiaramente girato le carte.

Adesso, entrambe le squadre sono inserite nei gironi della Top 16: si comincerà a giocare tra pochi giorni. Tortona è capitata con Wurzburg, Aek Betsson e Promitheas: due squadre greche di cui una con esperienza in Eurocup, dunque non sarà semplice superare il turno, mentre Reggio Emilia ha pescato Tenerife e Manresa ricordando che quest’ultima è stata avversaria di Derthona nel primo girone con una vittoria a testa, ma la differenza canestri a favore degli spagnoli per un solo punto. Tocca ora metterci comodi e tornare a dare la parola al campo perché qui è davvero tutto pronto, la diretta Tortona Reggio Emilia ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA TORTONA REGGIO EMILIA IN STREAMING VIDEO TV

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Tortona Reggio Emilia, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: avrete comunque la possibilità di seguirla, come tutte le altre partite di Serie A1, sulla piattaforma DAZN e dunque in diretta streaming video oppure utilizzando uno dei dispositivi compatibili.

SFIDA DA PLAYOFF!

La diretta Tortona Reggio Emilia si gioca alle ore 17:30 di sabato 25 gennaio, ed è la partita con la quale inizia la 17^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: una seconda di ritorno intrigante almeno qui, tra due squadre che intanto si sono prese la Top 16 di Champions League e dunque proseguono la loro avventura europea potendo anche incrociarsi lungo la strada, e che in campionato puntano invece un posto nei playoff. Tortona in particolar modo sta rapidamente salendo la corrente: nell’ultimo turno ha addirittura vinto a Brescia fermando la corsa della capolista, tanti meriti a Walter De Raffaele per un momento davvero ottimo.

Per contro troviamo una Unahotels forse in leggera flessione: a dire il vero Reggio Emilia ha combattuto ad armi pari all’Unipol Forum e ha perso contro Milano pur segnando 106 punti, la settimana seguente però è caduta male contro Trieste e questa volta al PalaBigi, dunque si deve ritrovare anche perché tra poco arriverà la Coppa Italia, un appuntamento sicuramente da onorare e nel quale, anche qui, potrebbe arrivare una sfida a Derthona Basket. Intanto vedremo quello che succederà oggi nella diretta Tortona Reggio Emilia, aspettando la palla a due della partita possiamo fare qualche breve recap di come stanno andando le cose nelle ultime giornate.

DIRETTA TORTONA REGGIO EMILIA: SORPASSO BERTRAM

La diretta Tortona Reggio Emilia si gioca in uno scenario che possiamo definire inedito per quanto riguarda la classifica di Serie A1: per la prima volta infatti abbiamo la Bertram davanti alla Unahotels, con la Reggiana che ha lottato anche per prendersi una delle prime quattro posizioni ma adesso, come detto, sta attraversando un momento di minore brillantezza che può anche essere strutturale all’interno di una stagione, ricordando anche che le due partite di Champions League contro il Telekom Bonn hanno portato via energie fisiche e mentali e dunque ora per Dimitris Priftis si tratta di ritrovare la via senza indugio, per non scendere ulteriormente.

Sta accadendo il contrario a una Tortona che forse aveva solo bisogno di ritrovare la fiducia nei suoi mezzi: come detto la Bertram ha sempre avuto la squadra per lottare nelle prime posizioni ma, come già accaduto l’anno scorso, la sua partenza non era stata straordinaria e infatti la qualificazione alla Final Eight di Torino è arrivata solo all’ultima giornata di andata. Tortona però ha poi iniziato alla grande il girone di ritorno, il colpo al PalaLeonessa ci ha consegnato una squadra in grande salute che adesso giustamente non si pone più limiti, ricordando quello che era già riuscita a fare nei passati campionati possiamo dire attenzione a Derthona, che può migliorarsi ancora.