DIRETTA TORTONA REGGIO EMILIA/ Video sttreaming tv: Ariel Filloy è l’ex del match

DIRETTA TORTONA REGGIO EMILIA: L’EX

Nella diretta di Tortona Reggio Emilia possiamo anche parlare dell’ex, che è Ariel Filloy: per il playmaker italo-argentino una sola stagione nella Reggiana, però decisamente intensa. Era il 2013: Filloy ci era arrivato a 26 anni, curiosamente nell’estate in cui il fratello maggiore Demian aveva lasciato la città dopo un biennio per trasferirsi a Barcellona Pozzo di Gotto. Quella Reggio Emilia era affidata a Massimiliano Menetti, che l’aveva già portata ai playoff; in quella stagione Filloy aveva contribuito al settimo posto in Serie A1 e a un’ottima serie playoff contro la Siena di Marco Crespi. Vittoria al PalaEstra in gara-1 e vantaggio per 2-1, ma poi la Montepaschi aveva fatto il colpo al PalaBigi e chiuso i conti in gara-5.

In Coppa Italia Reggio Emilia aveva eliminato Cantù a sorpresa, salvo poi cadere di fronte a Sassari nell’antipasto della finale scudetto dell’anno seguente; soprattutto, quella squadra aveva trionfato in Europa mettendo in bacheca la EuroChallenge. Come detto Filloy aveva lasciato subito, tornando a Pistoia per fare il capitano; dopo tante squadre il playmaker è arrivato alla neopromossa Tortona nel 2021, e ora sta dando una grossa mano all’ambiziosa Bertram. Vedremo come andranno le cose nell’incrocio contro una delle sue ex realtà… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Reggio Emilia non sarà disponibile, perché questo match non è tra i tre che sono regolarmente selezionati per essere trasmessi sui canali della nostra televisione. Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

TORTONA REGGIO EMILIA: UNAHOTELS IN ASCESA!

Tortona Reggio Emilia, che si gioca in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato alle ore 20:30 di mercoledì 19 aprile, è valida per la 27^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023: turno infrasettimanale e partita intrigante in Piemonte, perché la Bertram ormai certa dei playoff ha comunque perso le ultime due gare e dunque rischia davvero di scivolare indietro nella griglia dei playoff, sapendo di potersela giocare con tutti anche senza fattore campo nella serie ma anche con la consapevolezza che i guai sono sempre dietro l’angolo.

Reggio Emilia ha decisamente cambiato passo: ha battuto anche Treviso e non solo ha preso margine sulla zona retrocessione, ma addirittura si trova a due sole partite dai playoff con la speranza (più un sogno al momento, ma tant’è) di raggiungere quella che sarebbe un’incredibile post season. Sarà dunque intrigante assistere alla diretta di Tortona Reggio Emilia; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno dalla imminente serata del PalaEnergica di Casale Monferrato.

DIRETTA TORTONA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo dunque vicini alla diretta di Tortona Reggio Emilia: sulla carta la classifica ci direbbe di una partita senza storia, e invece come già accennato la Bertram sta attraversando un periodo difficile. Anche strutturale, perché dopo aver fatto benissimo ci può stare che si perdano energie in qualche frangente di una stagione comunque lunga; la sconfitta contro Brescia, che a dispetto della graduatoria rimane squadra di qualità, è arrivata all’overtime e dunque la squadra di Marco Ramondino ha comunque lottato, ma ora deve ritrovare le certezze che le permettano di blindare il terzo posto.

Reggio Emilia sta vivendo un grande momento, come se improvvisamente avesse girato le due viti giuste: vittorie su vittorie, quella contro Treviso è stata ancora più importante perché ha permesso alla Unahotels di agganciare i veneti a 20 punti e virtualmente superarli per la doppia sfida diretta, dunque mettersi ancora più al riparo dall’incubo retrocessione, che sembrava una realtà concreta fino a poche settimane fa. Il compito chiaramente non è concluso, ma adesso per Reggio Emilia c’è molta più luce visibile in fondo al tunnel…











