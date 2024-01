DIRETTA/ Tortona Venezia (risultato 41-21) video streaming tv: Weams c’è! (basket A1, 21 gennaio 2024)

DIRETTA TORTONA VENEZIA (RISULTATO LIVE 41-31): FINE SECONDO QUARTO

Al termine del secondo quarto dell’incontro appassionante tra Tortona e Venezia, la squadra di casa mantiene il controllo del match, portando il punteggio a 41-31. Questo successo parziale è stato in gran parte determinato dall’eccezionale lavoro di Weams sui rimbalzi, sia difensivi che offensivi. Weams si è dimostrato un punto di riferimento sotto i tabelloni, sfruttando la sua statura e la sua forza fisica per conquistare rimbalzi difensivi fondamentali che hanno impedito agli avversari di ottenere seconde opportunità di tiro. La sua presenza nel pitturato ha reso la difesa di Tortona più solida, limitando le iniziative offensive di Venezia.

Video/ Olimpia Lubiana Reyer Venezia (93-104) gol e highlights: 24 punti per Tucker (Eurocup 17 gennaio 2024)

Inoltre, Weams ha fatto la differenza anche sul fronte degli attacchi, conquistando rimbalzi offensivi che hanno consentito alla sua squadra di mantenere possessioni extra e creare nuove opportunità di segnare. La capacità di convertire i rimbalzi in punti è stata una componente chiave nel costruire e mantenere il vantaggio per Tortona. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Olimpia Lubiana Venezia (risultato finale 93-104): Reyer, successo esterno (Eurocup 17 gennaio 2024)

DIRETTA TORTONA VENEZIA (RISULTATO LIVE 22-12): FINE PRIMO QUARTO

Nel primo quarto dell’entusiasmante incontro di basket tra Tortona e Venezia, la squadra di casa ha preso il controllo del campo, portando a casa un vantaggio significativo di 22-12. Uno degli elementi chiave di questa prestazione impressionante è stato l’eccezionale avvio di Baldasso nel tiro da tre punti. Il giocatore ha dimostrato grande precisione e freddezza, contribuendo in modo determinante al successo parziale della sua squadra. Baldasso, con la sua abilità nel tiro da tre punti, ha creato una dinamica di gioco che ha messo in difficoltà la difesa avversaria. La sua presenza in campo è stata fondamentale per la costruzione del vantaggio da parte di Tortona. Oltre alla sua abilità nel segnare, ha dimostrato una grande visione di gioco, contribuendo anche con assist vincenti e gestendo la palla con intelligenza.

DIRETTA/ Milano Tortona (risultato finale 83-82): Melli show, vittoria Olimpia al fotofinish! (14 gennaio)

Il coach di Tortona ha saputo capitalizzare sull’ottima fase di Baldasso, implementando strategie che hanno sfruttato al massimo le sue abilità. Tuttavia, nonostante il vantaggio confortante, è importante sottolineare che in una partita di basket nulla è mai garantito e la squadra ospite, Venezia, avrà sicuramente l’intenzione di reagire nei quarti successivi. Il prossimo quarto sarà cruciale per entrambe le squadre. Venezia cercherà di ridurre il divario, sfruttando le proprie risorse e cercando di limitare l’impatto di Baldasso. D’altro canto, Tortona dovrà mantenere la concentrazione e continuare a giocare con la stessa intensità mostrata nel primo quarto. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TORTONA VENEZIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Tortona Venezia comincia, e come già detto è la grande partita di Walter De Raffaele: il coach livornese affronta per la prima volta la Reyer da avversario, perché all’andata sulla panchina della Bertram sedeva ancora Marco Ramondino. De Raffaele a Venezia ha costruito uno straordinario ciclo durato sette anni: lui ne aveva già fatti cinque come vice, ma come head coach ha subito vinto lo scudetto che da queste parti mancava da 70 anni, nella stagione seguente ha messo in bacheca la Europe Cup e poi è tornato a trionfare in campionato, togliendosi anche lo sfizio di vincere la Coppa Italia.

L’esonero è arrivato a sorpresa nel febbraio di un anno fa: certamente Venezia all’epoca stava faticando, ma nessuno si aspettava che il ciclo potesse esaurirsi a metà stagione. Oggi De Raffaele allena una Tortona che ha saputo rimettere in carreggiata dopo le grandi difficoltà avute da Marco Ramondino, cui Derthona deve fare un monumento per quanto fatto in cinque anni e mezzo; sarà una partita emozionale e allora resta da capire come andranno le cose sul parquet del PalaEnergica di Casale Monferrato per questa prima da avversario, mettiamoci comodi e lasciamo parlare i protagonisti perché la palla a due di Tortona Venezia sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Venezia non sarà una delle partite che, per questa 17^ giornata di Serie A1, è stata inclusa nel pacchetto (tre gare per turno) che viene garantito sui canali della nostra televisione. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

TORTONA VENEZIA: LA CAPOLISTA RISCHIA!

Tortona Venezia, che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Martino Galasso e Giulio Pepponi, si gioca al PalaEnergica di Casale Monferrato alle ore 18:00 di domenica 21 gennaio: siamo nella 17^ giornata di basket Serie A1 2023-2024 e questa partita è già diventata una sorta di classica, con una serie playoff molto intensa quando la Bertram era neopromossa e, oggi, una sfida da grande ex per Walter De Raffaele che poche settimane fa si è seduto sulla panchina piemontese dopo il grande ciclo con la Reyer.

Venezia arriva a Casale Monferrato da capolista, forte della vittoria di Varese: una partita giocata davvero bene dagli orogranata, che hanno confermato come in questa stagione possano tornare a vivere una cavalcata con lo scudetto come opzione concreta, al netto della concorrenza. Tortona invece ha perso a Milano, ma lottando per 40 minuti: la Bertram, dopo la crisi che ha portato all’esonero di Marco Ramondino, sembra essersi rimessa in piedi ma la classifica rimane complessa. Vedremo cosa succederà nella diretta di Tortona Venezia, sicuramente una delle partite più attese in questa 17^ giornata.

DIRETTA TORTONA VENEZIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Si avvicina la diretta di Tortona Venezia, che è una partita dai temi forti: entrambe le squadre negli ultimi tempi hanno cambiato allenatore e non è stato un fatto banale, perché sia Walter De Raffaele che Marco Ramondino hanno scritto pagine importantissime con le rispettive società. Il fatto che oggi De Raffaele sieda sulla panchina avversaria, quella di Tortona, aggiunge pepe alla sfida: il coach livornese punta ad aprire un ciclo anche con Derthona Basket, peraltro già ben avviato da un progetto solido e che ha portato in dote due semifinali playoff e una finale di Coppa Italia, oltre alla partecipazione alla Champions League.

Venezia, che rimane in corsa in Eurocup avendo vinto a Lubiana (ma la situazione è complessa), come detto sta correndo fortissimo in campionato: nelle ultime stagioni alla Reyer è sempre mancato qualcosa per competere con due corazzate come Milano e Virtus Bologna, adesso però la classifica ci dice che gli orogranata sono davanti a tutti – insieme a Brescia – e, per quanto la regular season possa essere diversa dai playoff (e lo è), questo gruppo sta dando la sensazione di poter davvero giocarsi il tricolore. Questo lo scopriremo più avanti, intanto sbancare il PalaEnergica rappresenterebbe una bella conferma per la Venezia di Neven Spahija.











© RIPRODUZIONE RISERVATA