DIRETTA TORTONA TRENTO/ Video streaming tv: Bertram per confermarsi in Coppa Italia

DIRETTA TORTONA TRENTO: L’ANNO SCORSO

Parlando della diretta di Tortona Trento bisogna ovviamente ricordare cosa era successo l’anno scorso, quando le due squadre si erano qualificate entrambe alla Coppa Italia. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro la Dolomiti Energia era testa di serie numero 4, ma nonostante 20 punti di Cameron Reynolds aveva perso subito contro Brescia, facendo male nella prima partecipazione alla Final Eight da sei anni. Il percorso di Tortona invece era stato straordinario e sorprendente: prima un 94-82 su Trieste e poi il clamoroso colpo contro la Virtus Bologna (curiosamente con punteggio identico) e un JP Macura che in quelle due partite aveva combinato per 20,5 punti di media (Jamarr Sanders invece ne aveva avuti 16,5).

DIRETTA/ Virtus Bologna Venezia (risultato 34-36) streaming video tv: gara aperta

In finale purtroppo l’Olimpia Milano si era dimostrata più forte vincendo 78-61; aveva steccato Mike Daum (appena 5 punti), Macura invece aveva proseguito nella sua ottima Coppa Italia e, con 17 punti nell’ultimo atto, si era assestato ad una media di 19,3 punti per tutta la Final Eight. Quest’anno come detto Tortona non è più una sorpresa e dunque bisognerà vedere cosa combinerà quando tutti la aspettano, ma bisogna dire che in campionato le cose stanno andando abbastanza bene da questo punto di vista… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Reggio Emilia Virtus Bologna (risultato finale 63-74): passano i bianconeri

DIRETTA TORTONA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Le informazioni sulla diretta tv di Tortona Trento sono quelle che riguardano ogni singola partita della Coppa Italia di basket: l’intero programma della Final Eight sarà infatti fornito da DMAX, Eurosport 2 e Eleven Sports. Nel primo caso appuntamento in chiaro al numero 52 del digitale terrestre; nel secondo l’accesso sarà riservato ai soli abbonati alla televisione satellitare (numero 211 del decoder), nel terzo invece la visione del match sarà in diretta streaming video, ricordando che da poco Eleven fa parte del pacchetto DAZN e dunque sarà fruibile dai suoi clienti. Possiamo poi dire che, come di consueto, sul sito www.legabasket.it – all’apposita sezione dedicata alla Coppa Italia – troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore dei match, aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Tortona Trieste (risultato finale 80-69): Radosevic calma gli animi

TORTONA TRENTO: LA BERTRAM PARTE FAVORITA!

Tortona Trento verrà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Alessandro Martolini e Giulio Bettini: alle ore 20:45 di giovedì 16 febbraio va in scena la partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2022-2023. La Final Eight di basket ci conduce a una gara che non è scontata, anche se certamente la Bertram parte favorita: Tortona arriva al Pala Alpitour di Torino con una bella vittoria su Trieste che ha confermato il suo terzo posto in classifica, ma anche la possibilità concreta di andare a prendersi una delle prime due posizioni strappandola alle corazzate della nostra Serie A1.

Trento dal canto suo è qualificata per il secondo anno consecutivo alla Coppa Italia, dopo un lungo digiuno; ha attraversato un periodo non esattamente brillante, ma la preparazione al torneo è avvenuta con una vittoria a Scafati che ha ridato morale e rimesso la Dolomiti Energia in piena corsa per la post season. Sarà interessante valutare quello che succederà tra poco nella diretta di Tortona Trento; mentre aspettiamo che la partita prenda il via proviamo a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del Pala Alpitour.

DIRETTA TORTONA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Tortona Trento, e dunque possiamo dire che la Bertram sogna un cammino come quello dello scorso anno: all’epoca Tortona era neopromossa e una grande sorpresa nel tabellone della Final Eight, ma nonostante questo era clamorosamente riuscita ad eliminare la Virtus Bologna e volare in finale, dove aveva perso contro Milano ma uscendo a testa altissima dalla Vitrifrigo Arena. Quest’anno se vogliamo il problema risiede nel fatto che Marco Ramondino e i suoi ragazzi non si possono più schermare: tutti li conoscono e sanno di cosa sono capaci, dunque Tortona è squadra attesa e questo potrebbe fare il gioco di Trento.

La Dolomiti Energia però dovrà confermare di poter fare il colpo, perché almeno sulla carta non è la squadra che parte favorita: certamente rispetto all’avversaria ha speso maggiori energie nel corso della stagione, dovendo giocare anche una Eurocup nella quale le cose stanno andando tutt’altro che bene (come già l’anno scorso). Tuttavia in una competizione con gare secche e nello spazio di pochi giorni può succedere davvero di tutto, per definizione; non ci resta dunque che scoprire quello che ci racconterà il parquet di Torino, tra poche ore saremo in campo per assistere alla diretta dell’affascinante Tortona Trento per la Coppa Italia…











© RIPRODUZIONE RISERVATA