DIRETTA TORTONA TRIESTE/ Video streaming tv: Ariel Filloy è ancora un fattore

DIRETTA TORTONA TRIESTE: IL FATTORE

Nella diretta di Tortona Trieste possiamo anche parlare di un giocatore che spesso viene sottovalutato nella Bertram, e che invece si sta rivelando davvero importante: Ariel Filloy sta viaggiando a 9,9 punti con il 43,2% dall’arco, prendendosi oltre 4 triple a partita e con una valutazione di 9,9. L’attacco di Tortona è soprattutto nelle mani di Semaj Christon e JP Macura; il playmaker Usa è stato devastante nella vittoria contro Varese segnando 26 punti, ma Filloy domenica scorsa ha segnato 21 punti in 18 minuti sul parquet del PalaEnergica, tirando 4/5 dalla lunga distanza e chiudendo la sua prestazione balistica con un ottimo 6/9.

La prova che questo veterano di mille battaglie, che ha indossato tante maglie ed è anche stato protagonista con la nostra nazionale, può ancora dare una bella mano, in uscita dalla panchina, ad una squadra che in questo momento è terza in classifica in Serie A1 e non si pone davvero limiti. Tra poco Tortona sarà impegnata in Coppa Italia, attenzione alle competizioni “secche” perché uno come Ariel Filloy potrebbe davvero fare la differenza… intanto vedremo come se la caverà nella partita di campionato contro Trieste. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Trieste non è una di quelle che per la 19^ giornata del campionato sono disponibili sui canali della nostra televisione; tuttavia possiamo ricordare che ogni singolo match di Serie A1 viene fornito dal portale Eleven Sports – anche on demand – che da qualche tempo fa parte dell’offerta di DAZN. Dunque si tratterà di una visione in diretta streaming video (alla piattaforma DAZN bisogna essere abbonati), in più bisogna aggiungere che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, aggiornati in tempo reale, ma anche la classifica e il calendario del campionato con tutti i suoi numeri statistici.

TORTONA TRIESTE: LA BERTRAM NON VUOLE FERMARSI!

Tortona Trieste, partita in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato, si gioca alle ore 17:00 di domenica 12 febbraio: siamo nella 19^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023 e questo è un match che potrebbe anche rivelare qualche sorpresa. Tortona continua a volare: vincendo qui contro Varese, con 103 punti segnati, la Bertram ha confermato non solo il suo terzo posto in classifica ma anche la possibilità concreta di fare fastidio alle due corazzate prendendosi un eventuale fattore campo anche nella semifinale playoff, cosa che potrebbe contare parecchio.

Anche Trieste però è una squadra alla quale bisogna stare attenti: l’Allianz ha perso in casa contro Milano, ma è riuscita a tenere l’Olimpia a 65 punti e quasi fino all’ultimo ha pensato di poter vincere, a conferma di quanto sia cresciuta rispetto all’inizio e di una corsa ai playoff assolutamente viva. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Tortona Trieste, ma intanto possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla partita del PalaEnergica.

DIRETTA TORTONA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Tortona Trieste ci permette di parlare nuovamente del fenomeno Bertram, società alla seconda stagione di sempre in Serie A1 e che durante la prima ha raccolto una finale di Coppa Italia e una semifinale playoff, adesso si è confermata nel tabellone della Final Eight – affronterà Trento – e sta viaggiando nella Top 3 di Serie A1 dall’inizio della stagione, tanto che nelle prime cinque giornate ha sempre vinto ed è stata per qualche tempo la capolista del campionato con pieno merito, mettendo paura a Virtus Bologna (battuta ancora) e Milano.

Trieste è invece una compagine in crescita, partita malissimo ma poi capace di assestarsi grazie al lavoro e al talento dei singoli (Frank Bartley, Corey Davis, Frank Gaines cui si è aggiunto Emanuel Terry): gradualmente si è passati dall’ultima posizione alla speranza più che concreta di tornare a giocare i playoff, pazienza se non è arrivata la qualificazione in Coppa Italia anche perché ora Marco Legovich la può vedere come un’occasione per lavorare ancor più sul gruppo e farsi trovare pronti alla ripresa della Serie A1, ogni partita è davvero importante per entrare nelle prime otto…











