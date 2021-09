Diretta Tortona Trento/ Streaming video tv: prima in casa per la Bertram (Supercoppa)

DIRETTA TORTONA TRENTO: CONFERMA BERTRAM?

Tortona Trento, che sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Guido Giovannetti e Edoardo Gonella, va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 8 settembre: siamo al PalaFerraris, e nella terza giornata del gruppo D di Supercoppa basket 2021 assisteremo all’esordio casalingo della Bertram. Altra giornata storica per Derthona Basket, che dopo aver fatto il colpo all’Allianz Dome gioca, per la prima volta nella sua storia, sul parquet amico in un contesto di Serie A1; come detto la prima per Marco Ramondino è andata alla grande, adesso vedremo se i piemontesi sapranno trovare conferme.

Cerca invece riscatto la Dolomiti Energia, che all’esordio stagionale è stata sconfitta in casa da Trieste: dovesse perdere anche questa partita, sarebbe chiaramente con un piede fuori dalla Supercoppa ma soprattutto saprebbe di dover sistemare non pochi aspetti del gioco in vista dell’esordio in campionato. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Tortona Trento; mentre aspettiamo che la partita si giochi, proviamo a capire quali possano essere i temi principali che emergeranno dalla partita del PalaFerraris, particolarmente attesa per quanto abbiamo detto.

DIRETTA TORTONA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Trento non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TORTONA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Tortona Trento può appunto rappresentare una bella conferma per la Bertram: chi si aspettava una neopromossa rinunciataria e vittima sacrificale di Trieste si è dovuta ricredere, la vittoria dell’Allianz Dome è stata anche netta (+16) e dunque adesso vedremo se Ramondino saprà trovare un altro successo. La giornata di lunedì potrà essere ricordata – lo sarà comunque – come quella di un esordio spettacolare tra i grandi, ma potrebbe diventare anche qualcosa in più e cioè l’ideale trampolino di lancio verso un passaggio ai quarti di finale di Supercoppa, che certamente per quella che è la formula del torneo è ampiamente possibile.

Lavori in corso in casa Trento, ma ci può stare: il roster a disposizione di Lele Molin è cambiato molto nei suoi uomini chiave e dunque ci vorrà tempo per amalgamare il tutto, soprattutto gli ultimi anni ci hanno detto che la Dolomiti Energia ha sempre avuto bisogno di qualche settimana per carburare, ma che poi quando lo fa è sempre una cliente particolarmente scomoda. Dunque, non ci resta che scoprire come terminerà questa partita di Supercoppa…



