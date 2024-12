DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA: CI SI GIOCA TANTO!

Certamente la diretta Trento Virtus Bologna rappresenta uno dei big match nella 12^ giornata del campionato di basket Serie A1 2024-2025: si gioca alle ore 20:00 di domenica 22 dicembre e mette a confronto la capolista e una delle due corazzate riconosciute, al netto di quanto dice la classifica, perché la Virtus Bologna merita questo status anche se in questo momento non occupa neppure una delle prime tre posizioni di regular season, anzi arriva dalla sconfitta interna contro Trieste che ha contribuito ad amplificare alcuni problemi, che hanno già portato alle dimissioni di Luca Banchi e all’avvento di Dusko Ivanovic come nuovo allenatore.

Trento invece si è vista interrompere la striscia di vittorie, fermatasi dunque a dieci successi: la prima sconfitta è maturata contro Trapani, la Dolomiti Energia sapeva che questo momento sarebbe prima o poi arrivato e forse si è anche tolta un peso, intanto perché ha perso contro una grande avversaria e poi perché sarà libera dalle pressioni legate ai discorsi sull’imbattibilità. Vedremo su queste premesse quanto accadrà alla Il T Quotidiano Arena nella diretta Trento Virtus Bologna, noi siamo prontissimi a vivere questa grande sfida che naturalmente non sarà determinante, anche se potrà dirci qualcosa sulle due squadre.

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA: MOMENTO TOPICO PER L’AQUILA

Il primo punto dal quale partire nel parlare della diretta Trento Virtus Bologna riguarda sicuramente la sconfitta dell’Aquila: come già detto la capolista del nostro campionato ha perso contro Trapani mettendo fine alla sua straordinaria serie e, noi possiamo aggiungere che è adesso che si vedrà il vero spessore della Dolomiti Energia. Infatti la striscia di successi veniva alimentata dall’entusiasmo, adesso che si è interrotta bisognerà valutare non tanto il contraccolpo psicologico, che non può esserci trattandosi della prima in classifica, quanto la reazione al fatto che la progressione di Trento non sarà più all’ordine del giorno.

La Virtus Bologna può approfittarne, in condizioni normali la Segafredo sarebbe arrivata alla Il T Quotidiano Arena con il ruolo della favorita mentre adesso, anche sicuramente per il valore dell’avversaria, possiamo dire che ci potrebbe anche stare la sconfitta, perché le V nere hanno operato una transizione importante passando da Banchi a Ivanovic e soprattutto stanno provando a innestare le marce alte in Eurolega, cosa che chiaramente toglie energie al campionato. Lo stesso si può dire di Trento che continua a inseguire i playoff in Eurocup, anche per questo l’imminente partita della 12^ giornata promette scintille e noi non vediamo l’ora di raccontarne l’evoluzione tra qualche ora.