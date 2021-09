DIRETTA TORTONA TREVISO/ Streaming video tv: il salto di categoria

DIRETTA TORTONA TREVISO: SALTO DI CATEGORIA

In vista di Tortona Trento, è inevitabile posare lo sguardo sulla Bertram che gioca questa sera la prima partita di sempre in Serie A1. Come è arrivato il Derthona Basket a un simile risultato? Ricordiamolo: Tortona era inserita nel girone verde, già allenata da Marco Ramondino, e arrivava da un mediocre nono posto in una stagione che comunque non si era conclusa. La svolta era arrivata subito: seconda posizione in regular season alle spalle di Torino, con 17 vittorie e 9 sconfitte e una sola partita di differenza.

Messe in fila grandi avversarie come Udine e Verona (ma anche Treviglio, giunta sesta), Tortona si era dunque qualificata alla fase finale: nel girone bianco si era presa il secondo posto (5-5 il record) dietro Napoli e Torino e davanti a Udine, Scafati e Forlì, ed era così entrata nella griglia dei playoff. A dire il vero, senza troppe pretese; finita nel tabellone argento, la Bertram aveva però proseguito il suo cammino con un 3-2 a Ravenna dopo essersi trovata sotto 1-2 nella serie, poi aveva superato Roma per 3-1 e infine era arrivata alla grande sfida con Torino. Nel derby piemontese Ramondino e i suoi avevano perso gara-1 e gara-3, ma poi avevano ribaltato tutto nel quinto episodio: promozione storica, e oggi la prima di sempre in Serie A1… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI BASKET

La diretta tv di Tortona Treviso non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; la grande novità della stagione, per la Serie A1, riguarda comunque l’ingresso di Discovery + come broadcaster ufficiale, di conseguenza tutte le partite di campionato (come già è stato per la Supercoppa) saranno fornite da questa piattaforma tramite diretta streaming video. Ricordiamo poi che il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili sulla partita, in particolar modo il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori aggiornate in tempo reale.

BERTRAM, ESORDIO STORICO!

Tortona Treviso, che sarà in diretta dal PalaFerraris, si gioca alle ore 19:00 di domenica 26 settembre: un momento storico per la Bertram, siamo infatti alla prima giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022 e per la società piemontese si tratta della prima volta nella massima serie della pallacanestro italiana. Del resto Derthona Basket i passi da gigante li aveva già fatti in passato, per esempio vincendo la Coppa Italia di A2 e dimostrandosi parecchio competitiva al piano di sotto; poi è arrivata in Supercoppa e ha subito stupito, vincendo il girone e volando ai quarti di finale da imbattuta.

Identico cammino per la De’ Longhi, che poi però ha incassato 48 punti di margine da Milano; al terzo campionato di A1 consecutivo, la società veneta sa che adesso è arrivato il momento di svoltare davvero e provare a tornare grande come un tempo, pur se naturalmente il processo non potrà essere immediato. Questa diretta di Tortona Treviso ci presenterà una partita intrigante: aspettiamo che si giochi, provando ad analizzare alcuni dei temi principali legati alla serata del PalaFerraris.

DIRETTA TORTONA TREVISO: SITUAZIONE E CONTESTO

In Tortona Treviso si affrontano due squadre che in epoca recente hanno sperimentato il difficilissimo campionato di Serie A2, riuscendo a superarlo; l’anno scorso i veneti sono finalmente tornati ai playoff e lo hanno fatto in bello stile, ottenendo la qualificazione con qualche giornata di anticipo. Il ko subito dalla Virtus Bologna poteva chiaramente starci, ma ora Max Menetti è consapevole di come la sua squadra possa fare bene e sa anche che la post season sarà considerato un obiettivo da andare a prendere senza se e senza ma. Come detto Tortona ha stupito tutti, qualificandosi ai quarti di Supercoppa senza mai perdere; sono già evidenti quindi le ambizioni di una società che si è mossa bene sul mercato (almeno così sembra) e potrebbe aver trovato un Mike Daum un giocatore dominante. Chiaramente si punta alla salvezza, e potrebbe non essere un traguardo così immediato perché la concorrenza è folta; le premesse sono state ottime, adesso però inizia il campionato e vedremo se Marco Ramondino saprà subito confermarsi…

