Diretta Trento Tortona/ Streaming video tv: un testa-coda (Supercoppa basket)

DIRETTA TRENTO TORTONA: BERTRAM PER IL POKER

Trento Tortona verrà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Gianluca Capotorto e Marco Vita: alle ore 20:30 di martedì 14 settembre questa partita chiude ufficialmente e definitivamente la fase a gironi di Supercoppa basket 2021. Nel gruppo D è già tutto deciso: la Bertram ha stupito tutti gli addetti ai lavori qualificandosi ai quarti di finale con un perfetto tre su tre, battendo la Dolomiti Energia in casa e rifilando due ko a Trieste.

Peraltro la partita di oggi rappresenta un testa-coda, perchè invece l’Aquila ha deluso le aspettative: ancora nessun successo per i trentini, che ci proveranno oggi pur sapendo che la vittoria conterebbe poco, se non togliersi lo sfizio e magari sbloccarsi mentalmente in vista del campionato. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Trento Tortona, ma intanto possiamo ingannare l’attesa andando a presentare alcuni dei temi principali che sono legati a una sfida comunque da seguire con attenzione.

DIRETTA TRENTO TORTONA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Tortona non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione: il modo per seguire le partite di Supercoppa basket 2021 è quello di rivolgersi a Discovery +, il broadcaster ufficiale che aveva già trasmesso integralmente le Olimpiadi. Sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio per la visione in diretta streaming video; lo stesso succederà qualora doveste scegliere il portale Eurosport Player, come sempre la casa del grande basket.

DIRETTA TRENTO TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Trento Tortona rappresenta una serata in cui le due squadre sono a caccia di obiettivi diversi: il sorprendente Derthona Basket ha approcciato la sua prima volta di sempre in Serie A1 con grande qualità e concretezza, convinta dei suoi mezzi la squadra di Marco Ramondino ha fatto piazza pulita degli avversari e, almeno per il momento, dimostrato di poter stare al piano di sopra e magari inseguire un posto nei playoff, rappresentando di conseguenza una sorpresa per la stagione appena cominciata.

Di Trento, quello che possiamo dire al momento è che ha un roster che ha perso elementi preziosi in estate, dunque si deve ancora conoscere e amalgamare; è normale e non deve preoccupare più di tanto questa partenza a rilento, soprattutto va considerato che negli anni passati la Dolomiti Energia ha sempre faticato a carburare, ma quando poi si è messa in ritmo è sempre riuscita a conquistare un posto nei playoff. Ora si gioca questa ultima partita del girone: Tortona proseguirà la sua corsa in Supercoppa, Trento invece dovrà già cominciare a pensare al campionato.



