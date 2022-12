Diretta Tortona Treviso/ Streaming video tv: la Bertram vuole volare! (basket A1)

DIRETTA TORTONA TREVISO: BERTRAM PER LA FINAL EIGHT!

Tortona Treviso è in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato: appuntamento alle ore 17:00 di lunedì 26 dicembre per la 12^ giornata di basket Serie A1 2022-2023. Come sempre a Santo Stefano si gioca, e la partita che stiamo analizzando è interessante: la Bertram, reduce dalla netta vittoria di Scafati, ha difeso il suo terzo posto in classifica e vincendo oggi potrebbe ottenere per il secondo anno consecutivo la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, risultato già di per sé sorprendente e ancor più incredibile pensando alla finale che Tortona ha disputato nella passata stagione.

Treviso deve pensare a salvarsi, perché la sua situazione è tutt’altro che rosea; tuttavia la Nutribullet ha battuto un colpo importante nell’ultimo turno, ha vinto in casa contro Brindisi e ha dunque tenuto il passo delle sue rivali, recuperando su alcune e lasciandosi Reggio Emilia alle spalle. Resta comunque un percorso difficile, ma il morale si è leggermente alzato; aspettando che la diretta di Tortona Treviso prenda il via, proviamo adesso a valutare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere da questo pomeriggio del PalaEnergica, sperando che ci regali una bella partita.

DIRETTA TORTONA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Treviso non sarà trasmessa, non essendo una delle partite che per questa 12^ giornata di campionato sono state selezionate nel pacchetto. L’alternativa però esiste e la conosciamo, infatti tutte le partite della Serie A1 di basket sono garantite dal portale Eleven Sports: qui la visione sarà in diretta streaming video e potrete scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento che è disponibile on demand. Ricordiamo infine che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TORTONA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Non manca molto alla diretta di Tortona Treviso: se qualche anno fa ci avessero detto che saremmo arrivati a un momento in cui la Bertram avrebbe lottato per la semifinale playoff e i veneti per salvarsi, probabilmente non ci avremmo creduto. Le cose però sono cambiate, ormai Benetton ha salutato il basket da un decennio e conosciamo bene il percorso che ha portato Treviso a tornare in Serie A1 dopo lungo tempo, facendo subito bene nel primo anno completo ma poi calando vistosamente, fino a oggi con tre vittorie e otto sconfitte in un campionato che è iniziato immediatamente in salita.

Tortona, arrivata al piano di sopra dopo qualche tentativo a vuoto, ha subito fatto capire di avere un progetto importante: se già la passata stagione (semifinale playoff e finale di Coppa Italia) aveva stupito, forse è ancor più sorprendente il passo di quest’anno, perché come ben sappiamo per le rivelazioni il difficile è sempre ripetersi e la Bertram lo sta facendo alla grande, anzi potremmo dire che il suo passo è migliore e certamente la consapevolezza nei propri mezzi sta giocando un ruolo prezioso. Ora vedremo cosa ci racconterà il parquet del PalaEnergica, tra poche ore saremo in campo per la diretta di Tortona Treviso.











