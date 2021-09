DIRETTA TORTONA TRIESTE/ Streaming video tv: Mike Daum sotto ai riflettori

DIRETTA TORTONA TRIESTE: IL PROTAGONISTA

Come protagonista nella diretta di Tortona Trieste non possiamo non citare Mike Daum: nella vittoria su Trento il migliore per valutazione è stato Bruno Mascolo (ancora 16 punti per lui), ma Daum in soli 24 minuti sul parquet ha messo insieme 22 punti e 7 rimbalzi tirando 9/16 dal campo, risultando letale in particolare nel pitturato e “sporcando” il suo tabellino solo con 3 palle perse, che chiaramente ci possono stare trattando a lungo la palla. Tortona potrebbe aver trovato il suo go to guy: Daum, classe ’95, è un’ala grande che fino a questo momento non ha particolarmente impressionato. Nel 2019 è arrivato in Europa: ha giocato due stagioni nell’Obradoiro, squadra di Santiago de Compostela che ha ottenuto due risicate salvezze in Liga ACB, ma non ha raggiunto i 10 punti di media. Il college l’ha giocato a South Dakota State: 22,4 punti e 9,0 rimbalzi, conditi dal 41% dall’arco, non gli erano bastati per guadagnarsi una chiamata al draft NBA nonostante parecchi traguardi centrati in gialloblu, e nonostante un contratto con Portland per giocare la Summer League. Ora, con Derthona Basket, Daum potrebbe finalmente esplodere sulla scena: le prime due partite in Italia sono state ottime, aspettiamo la terza per la conferma… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Brescia Napoli (77-87) streaming video tv: rimonta pazzesca, Velicka monstre

DIRETTA TORTONA TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv di Tortona Trieste non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Reggio Emilia Fortitudo Bologna (finale 78-66): Unahotels in scioltezza

BERTRAM ANCORA IN CASA

Tortona Trieste, che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Guido Federico Di Francesco e Federico Brindisi, si gioca al PalaFerraris con palla a due alle ore 17:00 di domenica 12 settembre: siamo nella penultima giornata del gruppo D di Supercoppa basket 2021, e per la Bertram la seconda partita casalinga potrebbe significare qualificazione ai quarti di finale. Mercoledì sera la neopromossa ha battuto anche Trento, inaugurando al meglio i suoi impegni interni; con due vittorie in altrettante partite guida il girone, e con un successo questa sera sarebbe certa di proseguire nella corsa.

Diretta/ Cremona Sassari (risultato finale 87-98) streaming video: Clemmons 20 punti

Un grande risultato, che non era atteso anche se le premesse non erano negative; l’Allianz invece ha bisogno di una vittoria non tanto per restare in corsa per i quarti di Supercoppa, quanto per continuare nel suo percorso di crescita inaugurato lo scorso anno, e che ora deve portare al salto di qualità o quantomeno alla conferma anche con tante cose cambiate. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Tortona Trieste; intanto possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA TORTONA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca tra poco Tortona Trieste: ci aspettavamo una Bertram così competitiva fin dalle prime partite della stagione? La risposta è no, ma leggendo il roster messo a disposizione di Marco Ramondino sapevamo che risultati positivi sarebbero potuti arrivare. Nello specifico, in questo momento la squadra sembra essere nelle mani di Mike Daum (acquisto azzeccato) e Bruno Mascolo, ma poi abbiamo tanti veterani che portano il loro mattoncino alla causa, si legga un Tyler Cain che contro Trento ha chiuso a 9 punti e 10 rimbalzi. Adesso resta da capire, e ci vorrà ovviamente tempo, se nel lungo periodo Tortona possa confermare questi risultati, e in più – riferito anche a questo contesto di Supercoppa – quale sia il reale valore delle due avversarie nel girone.

Trieste per esempio ha cambiato, a cominciare dall’allenatore, e dunque si trova in un processo transitorio con certezze che sono venute meno; la firma di Adrian Banks, per esempio, è un grande colpo ma è chiaro che la guardia, per quanto abituata a giocare nel nostro campionato, ha bisogno di adattarsi alla nuova realtà. questo toglie ben poco dei meriti di Derthona Basket, che sta stupendo; per la controprova possiamo dunque aspettare che la partita di questa sera si giochi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA