DIRETTA TORTONA TRIESTE: IL GRANDE EX

Lo abbiamo già citato, è giusto tornare su di lui: nella diretta di Tortona Trieste il grande ex è Colbey Ross, giunto alla terza stagione in Serie A1 con tre maglie diverse. Una grande intuizione di Varese, che nel 2022 lo ha portato in Italia: con la Openjobmetis Ross ha giocato una stagione sontuosa, che si sarebbe conclusa con i playoff purtroppo cancellati a causa di una penalizzazione in classifica. Le cifre di Ross: 17,5 punti, 7,5 assist e 3,8 rimbalzi con il 38,8% dall’arco, meritatissimo premio di MVP anche per il modo in cui ha saputo condurre Varese, società che poi non è riuscita a confermare il suo giocatore nel roster.

Trasferitosi nell’ambiziosissima Tortona, Ross ha giocato solo metà stagione essendo arrivato in corsa: numeri peggiori (11,6 punti e 5,0 assist, 37% dal perimetro) ma anche in una squadra costruita in modo diverso, nella quale non era la prima bocca di fuoco offensiva. A Trieste il playmaker sa di avere grande libertà e lo sta facendo vedere: nelle prime due partite con l’Allianz ha viaggiato a 16,0 punti e 7,5 assist, dunque di fatto siamo tornati sulle cifre che Ross aveva messo insieme a Varese. Per Trieste una grandissima presa, adesso vedremo se anche quest’anno arriveranno i playoff… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv di Tortona Trieste, non essendo questa una delle partite che nella terza giornata di Serie A1 vengono fornite dai canali della nostra televisione: l’unica modalità per assistere al match sarà dunque quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera copertura del campionato di basket e lo fa ovviamente in diretta streaming video. A margine, possiamo citare il fatto che per la diretta Tortona Trieste è consultabile il sito ufficiale www.legabasket.it, che mette a disposizione tutte le informazioni del caso.

PER RIMANERE IN TESTA!

Grande appuntamento con la diretta Tortona Trieste: alle ore 19:00 di sabato 12 ottobre il PalaEnergica di Casale Monferrato ospita la prima partita nella terza giornata di basket Serie A1 2024-2025, e ci regala un incrocio tra due squadre che sono partite vincendo entrambe le loro gare, con il vento in poppa e tante belle cose già messe sul parquet. Tortona ha anche sfruttato le carenze difensive di Varese per segnare 105 punti alla Itelyum Arena, ribaltando un primo tempo che si era messo male e confermando il successo iniziale contro Cremona; squadra dal grande potenziale offensivo che forse deve ancora registrare qualcosa nella sua metà campo.

Anche Trieste ha vinto in rimonta, sbancando il PalaBarbuto di Napoli con una grande ripresa; l’Allianz aveva mostrato le sue carte una settimana prima con la bellissima vittoria contro Milano, attenzione perché nonostante lo status da neopromossa ha davvero tutto per fare una corsa costante e concreta in zona playoff. Noi adesso aspettiamo che la diretta Tortona Trieste prenda il via, ma in queste poche ore che ci separano dalla palla a due proveremo anche a sciorinare alcuni dei temi interessanti che emergono da questa sfida davvero intrigante che si gioca al PalaEnergica.

DIRETTA TORTONA TRIESTE: UN GRANDE AVVIO DA CONFERMARE

Nella diretta Tortona Trieste troviamo dunque due squadre il cui avvio è stato ottimo: tra le due, era naturalmente atteso quello di una Bertram che anche nel suo terzo anno in Serie A1 ha saputo raggiungere i playoff, sia pure dovendo penare più del dovuto a causa di un girone di andata non troppo brillante e che anche portato al doloroso esonero di Marco Ramondino. La squadra è ripartita da Walter De Raffaele e in questa stagione ci sono le possibilità di tornare in semifinale e giocarsela davvero con le big, nonostante le illustri partenze tra cui quella di Colbey Ross, che proprio stasera torna al PalaEnergica con la maglia avversaria.

Il playmaker, MVP di Serie A1 nel 2023 con Varese, è già uno dei grandi ispiratori di una Trieste che al momento fonda le sue fortune sul trio composto da lui, Markel Brown e Denzel Valentine; in realtà l’Allianz ha fatto vedere di poter mettere altri assi sul tavolo ma è chiaro che le fortune della squadra di Jamon Christian dipendano dal talento di questi tre, come si è visto abbastanza bene sia nella vittoria casalinga contro l’Olimpia che nel blitz di Napoli. adesso vedremo chi tra Tortona e Trieste saprà confermarsi, la strada verso i playoff e lunga ma già prendersi la vittoria questa sera sarebbe parecchio importante per la fiducia.