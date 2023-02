DIRETTA TRIESTE MILANO/ Video streaming tv: una sfida che ammicca a un grande passato

DIRETTA TRIESTE MILANO: I GRANDI DEL PASSATO

Nel parlare della diretta di Trieste Milano possiamo fare un focus sui grandi del passato: abbiamo infatti citato il fatto che nel 1994 Bepi Stefanel, che inizialmente si era insediato nella città giuliana, ha trasferito armi e bagagli a Milano portando con sé l’intero roster di quella Trieste che aveva sfiorato la finale scudetto. In due anni invece la Stefanel Milano avrebbe vinto il tricolore; come detto l’organico era lo stesso che semplicemente giocava nell’altra città. L’eccezione? Flavio Portaluppi, che vestiva già la canotta dell’Olimpia ed era rimasto per contribuire a quel successo.

Diretta/ Milano Stella Rossa (risultato finale 74-68): Olimpia trionfante in Eurolega

I principali volti di quello scudetto, e della grande transizione tra Trieste e Milano, sono quelli di coach Bogdan Tanjevic, Nando Gentile, Dejan Bodiroga, Gregor Fucka e Alessandro De Pol; tra le altre cose quasi tutti loro (ad eccezione di Gentile e Bodiroga, per ovvie ragioni quest’ultimo) sarebbero stati gli straordinari protagonisti dell’Europeo vinto dall’Italia nel 1999, anche se nessuno di quei cestisti vestiva più la canotta dell’Olimpia e De Pol lo scudetto lo aveva appena vinto a Varese. Questa la storia, oggi come detto la diretta di Trieste Milano ha un contesto ben diverso ma tra poco scopriremo quello che succederà sul parquet dell’Allianz Dome. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Milano Baskonia (risultato finale 89-83): vittoria italiana!

DIRETTA TRIESTE MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Milano sarà trasmessa su Eurosport 2: appuntamento dunque in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, il canale è disponibile al numero 211 del decoder di Sky. Ricordiamo comunque che l’intera programmazione del massimo campionato di basket è appannaggio della piattaforma Eleven Sports, da poco presente anche nel pacchetto DAZN: sarà in questo caso una visione in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sulla partita (tabellino play-by-play e boxscore), il calendario e la classifica di Serie A1.

DIRETTA/ Milano Trento (risultato finale 78-65): Tonut guida la riscossa Olimpia!

TRIESTE MILANO: OLIMPIA IN TERRA GIULIANA!

Trieste Milano, partita diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Fabrizio Paglialunga e Daniele Valleriani, si gioca alle ore 17:00 di domenica 5 febbraio presso l’Allianz Dome, ed è valida per la 18^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Una partita sempre storica per quello che all’inizio degli anni Novanta era stato il passaggio di Stefanel dalla città giuliana al capoluogo lombardo, un fatto che ha unito le due piazze; oggi naturalmente il contesto è ben diverso, l’Olimpia vola al primo posto in classifica e si è ripresa anche in campionato battendo Trento al Mediolanum Forum.

Trieste invece gioca per la salvezza, ma attenzione: intanto il suo record non è così malvagio (8 vittorie e 9 sconfitte) e poi grazie alla bella vittoria contro Napoli, e una classifica particolarmente corta, l’Allianz ha sicuramente tante possibilità di raggiungere un posto nei playoff, perché la corsa è davvero apertissima e coinvolge tante squadre. Partita dunque interessante quella che vedremo nella diretta di Trieste Milano; aspettandone la palla a due proviamo a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere tra poco dal parquet dell’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Trieste Milano parliamo ovviamente di una partita tra due squadre i cui obiettivi restano diversi: l’Olimpia è una corazzata costruita per vincere tutto e l’Allianz deve soprattutto pensare a salvarsi, come detto però la squadra giuliana può sfruttare un campionato davvero particolare e correre concretamente per i playoff, che ha già raggiunto in epoca recente e che decreterebbero l’ottimo lavoro di Marco Legovich che, partito 0-4 e con pochissime certezze, ha poi vinto 8 delle seguenti 13 partite che ha allenato, girando una stagione che non prometteva alcunchè di buono.

Milano ha saputo riprendersi anche in Eurolega: forse per arrivare a giocare i playoff della competizione è troppo tardi, ma intanto si è già visto quale possa essere il tipo di impatto che il nuovo arrivato Shabazz Napier può portare in dote, oltre al fatto che il roster in termini generali è tutt’altro che scarso (non sarebbe primo in classifica in Serie A1, del resto) e dunque potrebbe anche solo trattarsi di ritrovare un po’ di fiducia. In campionato comunque le cose vanno bene, e dunque l’Olimpia si concentrerà ora sulla trasferta dell’Allianz Dome…











© RIPRODUZIONE RISERVATA