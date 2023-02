Diretta Tortona Varese/ Streaming video tv: per volare ancora più su! (basket A1)

DIRETTA TORTONA VARESE: SFIDA NEI PIANI ALTI!

Tortona Varese, che viene diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Denny Borgioni e Sergio Noce, va in scena alle ore 16:00 di domenica 5 febbraio: siamo al PalaEnergica di Casale Monferrato per la 18^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Partita intrigante: attualmente le due squadre sono la terza e la quinta forza della classifica, dunque sono ampiamente qualificate ai playoff anche se la Openjobmetis sa che comunque dovrà lottare fino all’ultimo, e in questo senso ha fatto un bel colpo battendo Brescia in casa nell’ultimo appuntamento di sabato scorso.

DIRETTA/ Treviso Tortona (risultato finale 79-87): vittoria esterna!

Tortona dal canto suo continua la sua ideale lotta per uno dei primi due posti in regular season: per come stanno andando le cose la Bertram potrebbe anche essere prima al termine della stagione e sarebbe un risultato straordinari, intanto la bella vittoria di Treviso le ha permesso di tenere il passo di Milano e Virtus Bologna. Scopriremo presto quello che succederà nell’intrigante diretta di Tortona Varese, intanto possiamo fare qualche analisi approfondita circa i temi principali che potrebbero emergere da questo pomeriggio di basket al PalaEnergica.

Diretta/ Tortona Scafati (risultato finale 79-74): rammarico ospite

DIRETTA TORTONA VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Varese sarà trasmessa su Eurosport 2: appuntamento dunque in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, il canale è disponibile al numero 211 del decoder di Sky. Ricordiamo comunque che l’intera programmazione del massimo campionato di basket è appannaggio della piattaforma Eleven Sports, da poco presente anche nel pacchetto DAZN: sarà in questo caso una visione in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sulla partita (tabellino play-by-play e boxscore), il calendario e la classifica di Serie A1.

DIRETTA/ Trento Varese (risultato finale 90-80) streaming video tv: Crawford 17 punti

DIRETTA TORTONA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Tortona Varese ci regala una partita potenzialmente molto interessante: le due squadre stanno facendo particolarmente bene, e infatti a breve le ritroveremo a Torino per la Final Eight di Coppa Italia. Un appuntamento che alla Openjobmetis mancava da tempo, mentre la Bertram l’anno scorso aveva addirittura centrato la finale: Marco Ramondino, lo abbiamo detto più volte, sta ripetendo le cose straordinarie che ha fatto vedere nella stagione da neopromosso e ora è chiaro che per Tortona l’asticella si sia alzata, e nemmeno di poco tutto considerato.

Per quanto riguarda Varese, la squadra lombarda ha avuto un bel salto di qualità grazie al nuovo allenatore Matt Brase ma certamente anche per come ha saputo costruire il roster, trovando giocatori funzionali al progetto del coach; la vittoria contro Brescia è stata importante anche per come è maturata, con 80 punti segnati, il che ci dice che Varese – che ha il miglior attacco della Serie A1 – sa vincere anche con ritmi più bassi e grazie al lavoro della difesa. Un colpo da non sottovalutare, ma vedremo cosa succederà tra poche ore al PalaEnergica…











© RIPRODUZIONE RISERVATA