Diretta Treviso Tortona/ Streaming video tv: NutriBullet con più certezze (basket A1)

DIRETTA TREVISO TORTONA: NUTRIBULLET PER LA CONFERMA!

Treviso Tortona è in diretta dal PalaVerde alle ore 17.30 di domenica 29 gennaio: si gioca per la 17^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Esame importante per la NutriBullet, che una settimana fa ha ottenuto una vittoria francamente pazzesca a Brescia: una rimonta incredibile per Treviso, che ha avuto il merito di non mollare ed è così riuscita ad approfittare della pessima gestione della Germani, prendendosi due punti – per di più in trasferta – utilissimi per continuare la corsa verso la salvezza, che adesso si è idealmente avvicinata un po’ di più.

Tortona invece prosegue nel suo grande campionato: quella ottenuta contro Scafati non è stata una vittoria semplice, quel che conta per la Bertram è che sia arrivato il successo grazie al quale i piemontesi hanno portato a una sola partita il margine da Milano e Virtus Bologna, dunque per la questione primo posto in regular season il sogno è ancora del tutto aperto. Aspettando adesso che la diretta di Treviso Tortona prenda il via possiamo fare qualche rapido aggiornamento circa i temi principali che potrebbero emergere da questa interessante sfida attesa al PalaVerde.

DIRETTA TREVISO TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Tortona viene trasmessa su DMAX: la partita della 17^ giornata in Serie A1 è dunque disponibile in chiaro per tutti, al numero 52 del telecomando (ricordiamo che l’emittente è raggiungibile anche dal decoder di Sky, al numero 170). Come noto poi tutti i match del massimo campionato di basket sono forniti dalla piattaforma Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video potendo scegliere anche l’acquisto on demand, il servizio da poco tempo fa parte del pacchetto DAZN. Infine va detto che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TREVISO TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Treviso Tortona ci può dunque dire se la NutriBullet possa fare il salto di qualità: il modo in cui Treviso ha vinto al PalaLeonessa è stato contro ogni logica, i veneti erano sotto di 6 con 1’28’’ sulla sirena ma da quel momento hanno avuto un parziale di 10-3 grazie al quale sono riusciti a incamerare un successo di capitale importanza, che li ha portati ad agganciare Scafati e Verona in classifica formando un gruppetto da quattro squadre che comprende anche Napoli, e per di più arrivando a un solo match dai playoff visto che la classifica di Serie A1 per il momento è ancora cortissima.

Questo vale anche per Tortona, che intanto ha allontanato ancor più rivali scomode come Varese e Venezia; che la Bertram giochi i playoff questa stagione appare assodato, ma intanto coach Marco Ramondino vuole provare a prendersi almeno il terzo posto per migliorare quanto fatto l'anno passato, ma almeno in questo periodo sa che le fatiche di Eurolega che riguardano Milano e Virtus Bologna possono aiutare Tortona a spingersi ancora più in alto, cioè verso una vittoria della regular season che sarebbe epocale. Tortona parte favorita nella partita del PalaVerde, ma attenzione all'orgoglio di Treviso…











