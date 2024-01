DIRETTA/ Varese Venezia (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (14 gennaio 2024)

DIRETTA VARESE VENEZIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente sta per cominciare la diretta di Varese Venezia, naturalmente sul fronte Openjobmetis questa stagione è cambiata per il meglio quando è arrivato Nico Mannion, che anche settimana scorsa ha guidato Varese nella vittoria di Treviso con la bellezza di 30 punti a referto per la terza vittoria di fila in campionato. Rileggiamo allora le parole del Red Mamba dopo il colpaccio in Veneto: “È stato bello. L’atmosfera questa sera era bellissima. Abbiamo giocato con energia, dobbiamo fare qualcosa di più in difesa ma siamo stati aggressivi.

Non abbiamo tirato benissimo ma siamo stati bravi a attaccare il ferro ottenendo tiri liberi”. Ora ci sono naturalmente Venezia e poi anche la Virtus Bologna ad attendere Varese, due partite che Nico Mannion aveva presentato così: “Giochiamo in modo un po’ differente dalle squadre europee, è un po’ più difficile fare scouting contro noi. Sono partite sicuramente molto difficili, ma le approcciamo allo stesso modo di come fatto stasera (sabato 6 gennaio, ndR) e nelle ultime due settimane”. Adesso infatti è giunto davvero il momento di scendere in campo, diamo spazio senza ulteriori indugi alla diretta di Varese Venezia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VARESE VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Venezia non sarà disponibile, tuttavia per assistere a questa sfida si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Inoltre bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VARESE VENEZIA: LA CAPOLISTA ALLA ITELYUM ARENA!

Varese Venezia, diretta dagli arbitri Mazzoni, Borgo e Bartolomeo, si giocherà con la palla a due alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 14 gennaio 2024, naturalmente presso la Itelyum Arena della città lombarda per la sedicesima giornata della Serie A di basket, cioè il primo turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallacanestro. Sfida intrigante tra due piazze che hanno fatto la storia della pallacanestro italiana, la diretta di Varese Venezia vede scenari differenti, dal momento che i lombardi hanno solo 12 punti mentre i veneti ben 22.

Riassumendo, ecco allora che la Openjobmetis Varese ha chiuso il girone d’andata con sei vittorie a fronte di ben nove sconfitte, per un bottino appunto di 12 punti, dei quali però la metà sono arrivati nelle ultime tre giornate, quando infatti Varese ha piazzato una splendida striscia aperta di tre successi consecutivi. Adesso però ecco i lombardi all’esame della capolista Umana Reyer Venezia, che ha chiuso l’andata a quota 22 punti con undici vittorie e quattro sconfitte. I lagunari tuttavia arrivano da una sconfitta e quindi dovranno evitare il bis contro una delle compagini attualmente più in forma: poche settimane fa avremmo parlato di match a senso unico, adesso invece la diretta di Varese Venezia promette di regalarci emozioni non banali…

DIRETTA VARESE VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Varese Venezia, abbiamo naturalmente evidenziato due situazioni molto diverse fra loro al termine del girone d’andata, ma anche la repentina crescita della Openjobmetis nelle ultime settimane, in corrispondenza con l’arrivo di Nico Mannion a Varese. I lombardi infatti hanno vinto le ultime tre partite, cioè tante quante ne avevano vinte nelle precedenti dodici giornate, mettendosi a segnare a raffica come dimostrano i 116 punti rifilati a Reggio Emilia e poi i 101 con cui è arrivato il colpaccio a Treviso, tanto che adesso la Openjobmetis è la seconda migliore squadra del campionato di Serie A come numero di punti segnati.

La capolista Umana Reyer Venezia sta invece facendo bene (almeno in campionato) fin dall’inizio della stagione, domenica scorsa è arrivata una forse inattesa sconfitta casalinga contro Napoli che non ha comunque negato il primo posto a Venezia nella griglia del tabellone della Final Eight di Coppa Italia, però adesso serve reagire immediatamente e non sarà così scontato riuscirci contro questa Varese che è letteralmente rinata. Da spettatori neutrali, siamo felici di descrivere un match sicuramente più intrigante di quanto sarebbe stato anche poche settimane fa, quale verdetto quindi ci regalerà la diretta di Venezia Varese?











